Skyr este un produs lactat originar din Islanda, asemănător cu iaurtul, dar mai dens și mai cremos. În magazine îl găsim lângă iaurturi, deși prepararea tradițională îl apropie mai mult de o brânză proaspătă din lapte fermentat. Islandezii îl consumă de peste o mie de ani, iar în prezent devine din ce în ce mai cunoscut și în alte țări.

Ce este skyr și prin ce se deosebește de iaurt

Principala diferență între skyr și un iaurt normal ține de modul preparării. În mod tradițional, se folosește lapte degresat, peste care se adaugă anumite culturi de bacterii. După ce laptele fermentează, se îndepărtează o mare parte din zer, adică lichidul care se separă în timpul preparării. În unele rețete se regăsește și cheagul, un ingredient folosit și la fabricarea brânzeturilor. Astfel, skyr devine mai concentrat decât iaurtul obișnuit, conform The Guardian.

Pentru aceeași cantitate de produs finit, skyr are nevoie de mai mult lapte decât iaurtul clasic. Așa se explică și faptul că, în general, conține mai multe proteine și are o consistență foarte groasă. Poate fi mâncat cu lingurița, fără să curgă la fel de ușor ca un iaurt obișnuit. Are un gust proaspăt, puțin acrișor, dar de multe ori mai delicat decât iaurtul grecesc.

Cele două produse sunt adesea comparate, pentru că atât skyr, cât și iaurtul grecesc sunt fermentate, iar în timpul preparării li se elimină zerul. Cu toate acestea, există diferențe între ele. Skyr este strecurat foarte bine și se face, de obicei, din lapte sărac în grăsimi. Iaurtul grecesc, în schimb, poate avea cantități foarte diferite de grăsime. În plus, bacteriile folosite la fermentare nu sunt întotdeauna aceleași.

Skyr poate fi consumat la micul dejun, în locul iaurtului, alături de fructe, cereale sau nuci. Se potrivește și în sosuri ori creme. Dacă alegem varianta simplă, fără zahăr adăugat, putem controla mai ușor ingredientele.

Câte proteine și calorii are skyr

Skyr este apreciat pentru conținutul mare de proteine, chiar și într-o porție mică. De regulă, 100 de grame de skyr simplu au aproximativ 9–11 grame de proteine, dar cantitatea diferă în funcție de rețetă și producător. În schimb, iaurtul natural obișnuit conține în jur de 3–5 grame de proteine la 100 de grame. Unele iaurturi grecești au valori apropiate de skyr.

Caloriile diferă și ele în funcție de sortiment. Un skyr simplu, cu puține grăsimi, are aproximativ 50–80 de calorii la 100 de grame. Prin urmare, un recipient de 150 de grame poate avea între 75 și 120 de calorii, fără să luăm în calcul fructele, mierea, granola sau alte ingrediente adăugate. Cifrele sunt orientative și diferă între produse.

Proteinele ajută la păstrarea masei musculare și pot face ca senzația de foame să apară mai târziu. De aceea, skyr poate fi consumat atât dimineața, la micul dejun, cât și între mese, ca gustare. În plus, conține calciu și alte substanțe nutritive care se găsesc în produsele lactate fermentate.

Un skyr cu fructe sau cu diferite arome nu are însă, în mod obligatoriu, aceleași valori nutritive ca varianta simplă. Zahărul adăugat, toppingurile și grăsimile pot duce la un număr mai mare de calorii.

Ce beneficii poate avea skyr pentru organism

Skyr poate avea mai multe beneficii pentru sănătate, în special datorită cantității mari de proteine, dar și vitaminelor și mineralelor pe care le conține. Unul dintre avantajele sale este că ajută la menținerea masei musculare, fiindcă proteinele au un rol important în refacerea și dezvoltarea mușchilor. Din acest motiv, skyr poate fi o alegere bună pentru persoanele care fac sport sau sunt active fizic, dar și pentru vârstnici, care, pe măsură ce înaintează în vârstă, încep să piardă din masa musculară.

Pe lângă proteine, skyr conține și calciu, de care organismul are nevoie pentru a menține oasele și dinții sănătoși. În compoziția sa se mai găsesc fosfor, magneziu și vitamina B12, care ajută organismul să funcționeze normal. Astfel, consumul de skyr, alături de alte produse lactate, poate contribui la sănătatea oaselor, atât timp cât face parte dintr-o alimentație variată și echilibrată.

Un alt beneficiu poate fi legat de digestie. Skyr este un produs obținut prin fermentare, ceea ce înseamnă că poate conține bacterii bune pentru intestine. Acestea ajută la păstrarea echilibrului florei intestinale și pot contribui la o digestie mai bună. Trebuie însă ținut cont că nu toate sortimentele de skyr mai conțin bacterii vii atunci când ajung să fie consumate, așa că informațiile de pe ambalaj ne pot ajuta să alegem produsul potrivit.

Conținutul mare de proteine poate fi de ajutor și pentru persoanele care vor să își țină glicemia sub control. Atunci când este consumat ca parte a unei mese echilibrate, skyr poate contribui la menținerea unui nivel mai stabil al zahărului din sânge. În acest caz, mai bine alegem varianta simplă, fără zahăr adăugat, în locul sortimentelor îndulcite, mai ales dacă încercăm să reducem cantitatea de zahăr din alimentația zilnică.

Trebuie să țineți cont că deși are multe avantaje, skyr nu poate fi consumat de către toată lumea. Persoanele care sunt alergice la proteinele din lapte trebuie să îl evite, în timp ce persoanele cu intoleranță la lactoză pot avea probleme digestive după ce îl consumă.

Skyr este potrivit pentru slăbit?

Skyr poate fi o alegere bună și pentru persoanele care își doresc să slăbească, mai ales dacă aleg varianta simplă, cu puține grăsimi. Acesta conține multe proteine, dar are relativ puține calorii, ceea ce îl face ușor de inclus într-un meniu pentru controlul greutății. Unul dintre cele mai mari avantaje este că oferă o senzație de sațietate care poate dura mai mult, astfel încât foamea să nu apară la scurt timp după masă, notează Eatingwell.com.

Acest lucru se întâmplă deoarece proteinele sunt digerate mai lent și ajută la controlul poftei de mâncare. De exemplu, un mic dejun cu skyr poate ține de foame mai mult decât unul format în principal din alimente care conțin puține proteine. În același timp, un consum suficient de proteine ajută la păstrarea masei musculare atunci când vrem să slăbim, mai ales dacă avem grijă să facem și mișcare în mod regulat.

Skyr poate fi util și pentru că poate înlocui unele alimente care au mai multe calorii. Spre exemplu, dacă avem poftă de ceva dulce, îl putem consuma în locul unui desert bogat în zahăr. La fel de bine, poate fi folosit în anumite rețete în loc de smântână sau de alte ingrediente care conțin mai multe grăsimi. La micul dejun, îl putem combina cu fructe proaspete, fulgi de ovăz sau semințe, pentru a obține o masă mai sățioasă, care să ne ofere și fibre.

Totuși, trebuie să fim atenți la sortimentul pe care îl alegem, pentru că nu toate produsele au aceeași compoziție. Variantele cu fructe, arome sau diferite toppinguri pot conține zahăr adăugat și pot avea mai multe calorii decât skyrul simplu. Tocmai de aceea, dacă vrem să slăbim sau să fim mai atenți la ceea ce mâncăm, varianta naturală, fără zahăr adăugat, este de obicei mai potrivită.

Cum poate fi consumat skyr la micul dejun și între mese

Skyr poate fi mâncat simplu, direct din recipient, dar îl poți combina și cu alte alimente, mai ales dacă îți dorești un mic dejun mai sățios. Are o consistență cremoasă și un gust ușor acrișor, așa că merge foarte bine cu fructe proaspete, fulgi de ovăz, nuci sau semințe. De exemplu, poți pune într-un bol câteva linguri de skyr, o banană tăiată felii și câteva afine. Dacă adaugi și fulgi de ovăz sau semințe, vei avea un mic dejun care îți oferă atât proteine, cât și fibre, iar fructele îi vor da un gust dulce și plăcut.

În diminețile în care nu ai prea mult timp pentru pregătirea micului dejun, poți alege să faci un smoothie cu skyr și fructe. Pune în blender câteva linguri de skyr, fructele care îți plac și puțin lapte sau apă, până când amestecul ajunge să aibă consistența dorită. Poți folosi căpșuni, zmeură, banane sau mango, în funcție de ce ai acasă. O altă idee este să adaugi skyr peste terciul de ovăz, după ce l-ai pregătit, alături de puțină scorțișoară și câteva fructe. În felul acesta, poți schimba gustul micului dejun de la o zi la alta, fără să petreci prea mult timp în bucătărie.

Chiar dacă de cele mai multe ori este consumat cu fructe, skyr merge la fel de bine și în combinații sărate. Îl poți amesteca, de exemplu, cu mărar, puțin usturoi sau zeamă de lămâie, iar din aceste ingrediente obții un sos cremos, care se potrivește cu legumele crude. Dacă preferi, îl poți întinde și pe o felie de pâine integrală. Poate fi folosit și în locul unor sosuri făcute cu smântână, mai ales atunci când îți dorești un preparat cu un gust mai proaspăt și mai ușor.

Nici pentru gustările dintre mese nu trebuie să pregătești ceva complicat. Dacă ți se face foame și vrei să mănânci ceva rapid, poți pune peste skyr un măr tăiat în bucățele, câteva nuci mărunțite sau puțină scorțișoară. Iar dacă îți plac gustările mai dulci, poți adăuga fructele preferate, fără să mai fie nevoie să pui și zahăr.

Skyr poate fi luat și la serviciu sau la școală, într-un recipient bine închis. Fructele, nucile sau semințele pot fi păstrate separat și adăugate atunci când vrei să îl mănânci. Ai grijă însă să îl ții la rece, pentru că este un produs lactat.

La ce trebuie să fii atent când alegi skyr din magazin

Dacă vrei să cumperi skyr, dar nu știi ce variantă să alegi, cel mai simplu este să începi prin a citi ingredientele de pe ambalaj. În cazul unui skyr simplu, lista ar trebui să fie destul de scurtă și să conțină în principal lapte și bacteriile folosite pentru fermentare. Dacă alegi însă unul cu fructe sau cu diferite arome, este posibil să găsești printre ingrediente și zahăr adăugat, siropuri, îndulcitori sau alte ingrediente care îi schimbă consistența. Asta nu înseamnă că trebuie să eviți toate produsele cu arome, ci doar că este bine să te uiți la ce conțin înainte să le cumperi.

După ce ai verificat ingredientele, uită-te și la tabelul de pe ambalaj, unde sunt trecute cantitățile de proteine, zahăr, grăsimi și numărul de calorii. Chiar dacă skyr este cunoscut pentru faptul că are multe proteine, cantitatea nu este aceeași la toate produsele. Ca să îți fie mai ușor să le compari, uită-te la valorile pentru 100 de grame, nu doar la cele pentru o porție. Două recipiente pot părea aproape identice, dar unul poate conține mai puțin produs sau poate avea mai mult zahăr ori mai multe grăsimi decât celălalt.

În ceea ce privește zahărul, aici există un lucru pe care este bine să îl știi. Laptele conține în mod natural un tip de zahăr numit lactoză, așa că pe etichetă poate apărea o anumită cantitate de zaharuri chiar și atunci când producătorul nu a adăugat zahăr. Tocmai de aceea, dacă vrei să afli dacă skyrul pe care l-ai ales este îndulcit, verifică și lista ingredientelor. Iar dacă preferi să hotărăști singur cât de dulce să fie, poți cumpăra varianta naturală și să adaugi acasă fructele care îți plac.

Merită să te uiți și la cantitatea de grăsime, pentru că nici aici toate produsele nu sunt la fel. Deși multe sortimente de skyr sunt făcute din lapte degresat, pot exista diferențe între ele. Dacă vezi pe ambalaj mențiunea „fără grăsimi”, să nu te gândești automat că acel produs nu are zahăr adăugat sau că are cele mai puține calorii. Cel mai bine este să verifici toate informațiile de pe etichetă, ca să poți face o comparație.

Dacă te interesează și bacteriile bune pentru intestine, caută pe ambalaj informații despre culturile vii. Înainte să cumperi produsul, verifică și data până la care poate fi consumat, dar și dacă ambalajul este în stare bună. Nu uita că skyr trebuie păstrat la frigider, așa cum recomandă producătorul. În cazul în care ai alergie la proteinele din lapte sau intoleranță la lactoză, citește cu atenție și informațiile despre alergeni.