CTP, despre „Guvernul PSDan”. Cine sunt „făptura de coșmar”, „emblema hâdă” și „raza de speranță a hoților oprimați”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
61930785

Guvernul propus de PSD nu aduce nicio surpriză în logica relației consacrate între președintele Nicușor Dan și social-democrați, constată CTP. Gazetarul are o singură curiozitate: cum vor putea menține linia reformatoare personaje ca Zamfir și Neacșu. 

autor
Cristian Anton

Președintele Nicușor Dan și PSD guvernează împreună de ceva timp, iar acum se confruntă cu prima lor mare problemă: dușmanul comun Ilie Bolojan nu va mai fi pe prima scenă, așa că nu mai au pe cine să dea vina și tot ce vor decide li se va pune în cârcă, a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook.  

Ce ne facem fără Bolojan dușman?

Noul guvern nu e nou deloc. Din vara trecută, președintele Dan guvernează cu PSD. Și aveau un dușman comun: Bolojan. Acum nu-l mai au, ceea ce e un dezavantaj major, tot ce fac li se pune în cârcă. Dacă am considera alegerile anticipate o licitație publică, legală, PSD știe bine că n-o poate câștiga. Și atunci, i-a cerut președintelui Dan să-i dea guvernul prin atribuire directă, procedeu popular în administrație pentru șpagă și trafic de influență”, apreciază gazetarul. 

Iar dacă oficializarea relației dintre Nicușor Dan și PSD nu mai miră pe nimeni, CTP mai are doar o curiozitate: cum va păstra viitorul guvern linia reformatoare cu personaje precum Zamfir „făptura de coșmar” și „emblema hâdă” Neacșu sau chiar „raza de speranță a hoților oprimați” Intotero.

„E asigurată gestionarea eventualilor protestatari în stil 10 august și mai rău”

Sunt curios cum va menține acest guvern linia reformatoare, prooccidentală, așa cum ne asigură atât premierul Luca Niculescu, cât și președintele Dan. De notat că la Economie este făptura de coșmar Zamfir, iar la Interne și vicepremier, Marian Neacșu, emblema hâdă a PSD încă din anii `80. Deci, cel puțin, e asigurată gestionarea eventualilor protestatari în stil 10 august și mai rău. În rest, tot Florin Barbu la Agricultură, Marinescu la Justiție și, raza de speranță a hoților oprimați, Natalia Intotero, la Păduri, Ape și Aer”, mai scrie CTP.

În fine, „să nu uităm însă că USR nu votează guvernul Niculescu, iar PNL vrea un acord separat cu noul premier. Prin urmare, pot oricând să voteze împotriva lui. AUR nu votează nici el acest guvern. Ceea ce poate duce oricând la o majoritate de vot împotrivă. Dar astea sunt calcule politice...

Întrebarea este: le va fi mai bine românilor cu Guvernul PSDan decât cu Bolojan? Dumneavoastră ce spuneți?” – își încheie gazetarul postarea.

CTP, despre desemnarea lui Veștea ca premier: „Atuul lui este că face parte din PSD în PNL”. Criticile aduse lui Nicușor Dan

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ctp, cristian tudor popescu, guvern,

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