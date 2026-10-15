Fără să prezinte dovezi în sprijinul acestei afirmații, el a descris fenomenul drept un semn al „psihozei colective” care a cuprins Silicon Valley, pe fondul cursei pentru dezvoltarea inteligenței artificiale generale (AGI), care va fi capabilă să gândească și să raționeze la fel de bine ca un om sau mai bine decât acesta, scrie Fortune.

Shyam Sankar a făcut declarațiile într-un interviu acordat CBS, în care a criticat ceea ce consideră el a fi o preocupare exagerată pentru scenariile catastrofale legate de dezvoltarea IA.

„Atât de mulți cercetători au început să fumeze ca o modalitate de a le semnala altor cercetători cât de mult cred în IA”, a afirmat el.

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