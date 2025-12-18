Singur de sărbători. Ce poți face pentru a nu lăsa emoțiile negative să te cuprindă în perioada Crăciunului

Suntem în perioada sărbătorilor și într-adevăr, sărbătorile sunt magice, dar asta pentru că avem ocazia să ne stângem cu toții la masă. Suntem împreună, vorbim, discutăm, râdem, cântăm colinde.

Dar ce facem dacă suntem singuri și n-avem pe nimeni cu care să împărtășim toată bucuria?

„Din păcate nu toți suntem într-o într-un tablou al vieții noastre pozitiv și fericit. Sunt persoane care în această perioadă sunt singure sau trec printr-o perioadă mai dificilă, au suferit pierderi, despărțiri și ne-am gândit și la ele. Cu siguranță există soluții și m-am gândit la un set de sugestii concrete care pot fi puse în practică și care să le ajute pe aceste persoane să depășească mai ușor aceste sărbători.”, a explicat Bianca Pescaru, psihoterapeut.

Cum ne pregătim mental pentru singurătatea de sărbători

„Este foarte important să fim atenți la modul în care gândim pentru că gândurile noastre sunt cele care ne creează emoțiile. Drept urmare, dacă gândim pozitiv, suntem atenți să avem niște gânduri pozitive și nu negative, nu catastrofice sau nu care activează partea de victimă din interiorul ființei noastre. Lucrul acesta ne ajută, ne creează altfel de emoții și bineînțeles că avem o altă stare emoțională.”, a continuat Bianca Pescaru.

„Comportamentele sunt cele care ne ajută să avem stări emoționale mai echilibrate și tocmai de aceea am sugerat aici pentru persoanele care sunt în această perioadă singure sau trec printr-o perioadă mai dificilă, să încerce să facă activități care le fac să se simtă bine. Activitățile pe care le știu deja, lucrurile plăcute care le aduc bucurie sau care le aduc o energie pozitivă. De exemplu să faci un puzzle sigur, sau să mergi în parc și sau să mergi în parc, sau să mergi la patinoar, sau să pictezi sau să citești sau să te uiți la un film. Deci sunt o groază de lucruri care ne sunt la îndemână și în interiorul casei noastre, dar și în exteriorul casei noastre, pe care le putem accesa.”, a mai spus ea.

Ce pot face persoanele care nu mai sunt alături de familie de sărbători

Există situații în care unele persoane nu mai pot fi alături de familie în preajma sărbătorilor, fie că este vorba că nu mai au părinți sau acești sunt plecați în străinătate.

„Ei se pot gândi în direcția acceptării acestei stări de factori. Ne ajută foarte mult gândurile din direcția acceptării, pe de o parte, pe de altă parte, iar se pot duce în comportamente și așa pot contacta ori membrii familiei care sunt la depărtare, ori alte persoane pe care le au în jur, colegi, prieteni cu care să intre în conexiune. Noi știm că suntem ființe sociale și ne simțim bine atunci când ne conectăm cu cu alte persoane. Și dacă nu avem la dispoziție sau nu mai sunt persoanele dragi, putem găsi alternative. Întotdeauna putem găsi alternative cu care să ne conectăm.”, a spus Bianca Pescaru.

Important este ca atunci când nu avem persoanele dragi alături sa nu ne izolăm și să încercăm să ne conectăm, în principal, cu noi și să găsim alternative care să ne facă sărbătorile mai liniștite și fericite.

„Nu ne ajută să stăm singuri, să ne plângem de milă, să avem gânduri în acestea, de victimă, să avem sentimentul sau credința că doar noi trecem prin aceste lucruri. Sunt o groază de alte persoane și ele trec prin perioade dificile. Putem găsi soluții pentru starea noastră personală. Și planul acesta alternativ poate fi să plecăm într-o călătorie. Există călătorii care se organizează în grupuri și ne-ar ajuta foarte mult lucrul acesta dacă suntem singuri. Este o soluție la îndemână pe care o putem accesa. Să plecăm cu alte persoane într-o vacanță, într-o călătorie și în felul acesta nici nu mai stăm singuri, să suferim în singurătate, a noastră acasă și avem oportunitatea să cunoaștem alte persoane și să intrăm în contact cu ele, să ne simțim mai bine decât dacă am fi acasă singur.”, a mai explicat Bianca Pescaru.

O altă idee pentru persoanele care își petrec singure Crăciunul sau Revelionul este de a proba ceva nou, de a începe un proiect.

„Dacă n-avem noi idei, ne uităm la alții pe Instagram, pe Facebook ce fac sau ce au încercat și acolo este o sursă concretă și la îndemâna tuturor.”, a arătat ea.

Shutterstock

Concentrează-te pe alte persoane, astfel gândul de singurătate va dispărea

„Ne ajută mult să facem lucruri pentru ceilalți. Lucrul acesta noi știm, se și spune, când oferim, primim de fapt. Și nu este doar ceva ce facem pentru ceilalți. Facem de fapt și pentru noi în sine.”, a prezentat Bianca Pescaru.

Nu renunța la activitățile care îți plac

„Activarea comportamentală este foarte importantă în stările depresive sau stările de tristețe. Drept urmare este bine să nu ne lăsăm copleșiți de aceste stări și să capitulăm în fața lor, să ne băgăm sub plapumă și să rămânem acolo. Ne ajută foarte mult să ne activăm comportamental și ne ajută foarte mult să ne întoarcem la acele activități, acele lucruri care ne făceau plăcere înainte sau știm că ne aduc bucurie, care sunt despre despre sufletul nostru.”, a mai spus Bianca Pescaru.

Fă ceva pentru tine și doar pentru tine

„Când suntem triști, de fapt noi suntem blocați în starea eului de copil vulnerabil și ca să ieșim de acolo trebuie să fim niște părinți conținător și să avem grijă de acest copil interior al nostru ca el să se simtă bine, să se simtă conținut și îngrijit. Și asta ne ajută să ieșim de acolo și să accesăm starea de adult care are alte emoții, alte stări emoționale.

Chiar dacă suntem în momentul Crăciunului sau în această perioadă singuri din diverse motive, cu siguranță avem oameni pe care îi cunoaștem, oameni din familie, oameni cunoscuți, colegi, prieteni cu care noi ne putem conecta și chiar este indicat să facem acest lucru. În ziua de astăzi internetul ne ajută, avem aceste instrumente care ne sunt la îndemână față de alți ani și putem lua legătura, ne putem vedea chiar și video și în felul acesta ne putem conecta cu aceste persoane. Bineînțeles lucrul ăsta fiind de bun augur pentru emoțiile noastre.”, a continuat Bianca Pescaru.

Nu uita să fii recunoscător pentru cine ești și ce ai

„Recunoștința este un instrument extrem de util, este un patten care ne ajută. E bine să-l folosim tot timpul, dar mai ales în momentele în care ne simțim mai căzuți din punct de vedere emoțional. Ne readucem aminte pentru că mintea noastră are tendința să se ducă către jumătatea goală a paharului și atunci nu vede și partea plină a paharului. Întotdeauna, în orice situație în care am fi noi avem și lucruri care nu ne plac și ne întristează, dar în același timp avem și lucruri pozitive pe care mintea noastră nu le mai vede. Este o distorsiune cognitivă și atunci prin acest exercițiu simplu și la îndemână, facem o listă de lucruri pozitive pe care le avem cu siguranță toți în viața noastră și atunci emoțiile noastre se echilibrează.”, a mai spus ea.

„Depinde foarte mult cum gândim, e foarte important cum gândim și atunci putem să vedem un lucru ca pe un lucru negativ, dar în același timp putem să ne gândim și la care sunt avantajele sau părțile plăcute sau pozitive din faptul că suntem singuri.”, a conchis Bianca Pescaru.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













