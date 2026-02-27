Duminică, de la 18:00, într-o nouă ediție România, te iubesc!, Alex Dima ne arată stadiul infrastructurii de apă și canalizare din țara noastră, în reportajul Nesimțire până la ultima picătură.

Din cauza neîndeplinirii obligațiilor asumate la nivel european, România se află în procedură de infringement și riscă sancțiuni financiare.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, 59% dintre localitățile din România figurează în documente cu rețele de canalizare. În practică, în numeroase comunități, stațiile de epurare fie nu există, fie nu funcționează, iar apele uzate sunt deversate în râuri sau pe terenuri agricole.

În ceea ce privește alimentarea cu apă, 85% dintre localități figurează în acte ca având acces la apă potabilă.

Însă realitatea arată că în multe dintre acestea apa nu îndeplinește standardele de potabilitate.

„Este o poveste care revoltă, dar ne pune în față o oglindă în care vom vedea realitatea. Avem armate de funcționari și aleși care, cu nepăsare, dau cu piciorul la miliarde de euro, aruncă dejecții în râuri, lasă oamenii fără apă. Pentru că situația este foarte gravă vom discuta despre acest subiect în două ediții România, te iubesc! - duminică și săptămâna viitoare”, declară Alex Dima.

Cum arată situația pe teren și care sunt răspunsurile autorităților, aflăm duminică, de la 18:00, la România, te iubesc!.

Emisiunea poate fi urmărită și online, pe VOYO.