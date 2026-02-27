Producţia totală de energie netă a scăzut cu 15%, la 11.847 GWh.

”Grupul Hidroelectrica a înregistrat în 2025 rezultate operaţionale şi financiare cu circa 10% peste nivelurile estimate în Bugetul pentru 2025, deşi comparativ cu anul 2024 acestea sunt cu 20% mai reduse, pe fondul condiţiilor hidrologice anuale mai puţin favorabile, care au influenţat semnificativ producţia hidroenergetică şi, implicit, volumul total de energie disponibil pentru comercializare. În contextul regimului hidrologic menţionat, marja operaţională şi marja netă ale grupului s-au redus cu 12 puncte procentuale (sau 25%), respectiv cu 11 puncte procentuale (sau 24%) faţă de anul 2024, în principal pe fondul diminuării cantităţii de energie electrică vândută. Rezultatele obţinute în anul 2025 depăşesc aşteptările stabilite în bugetul rectificat aprobat pentru anul 2025, ca urmare a unei producţii superioare în trimestrul IV 2025”, arată raportul companiei, citat de News.ro.

Veniturile au fost în creştere cu 5% faţă de anul 2024, ridicându-se la 9,61 miliarde lei în 2025.

”În anul 2025, rezultatele Hidroelectrica au fost influenţate de scăderea producţiei de energie electrică, a cantităţii de energie electrică vândută, cât şi de diminuarea cantităţilor şi a preţurilor pieţei de echilibrare în Romania. Rezultatele pe întreg anul 2025 au fost afectate semnificativ de scăderile înregistrate în primele nouă luni ale anului, condiţiile hidrologice limitând capacitatea de producţie a grupului în aşa măsură încât în anul 2025 s-a înregistrat cea mai mică producţie de energie hidro din istoria României. Chiar dacă s-au înregistrat preţuri de vânzare în creştere faţă de anul 2024, atât în segmentul pieţelor angro cât şi în segmentul de furnizare, acestea nu au putut contrabalansa în totalitate seceta prelungită înregistrata în România”, se precizează în raport.

Compania anunţă totodată o creştere accelerată a investiţiilor în 2025, cu 32% faţă de anul 2024, până la 781 milioane lei.

”Evoluţia a fost susţinută în principal de majorarea investiţiilor în proiecte de dezvoltare, care s-au dublat (105%, la 209 milioane lei), precum şi de intensificarea programelor de retehnologizare (cu 59%, la 428 milioane lei). Totodată, investiţiile în mentenanţă au crescut cu 36%, la 113 milioane lei, iar cele în dotări şi utilaje independente aproape s-au dublat (cu 94%, la 31 milioane lei), evidenţiind accelerarea programului investiţional şi consolidarea bazei operaţionale pentru susţinerea performanţei pe termen mediu şi lung”, arată compania.

Rezultatul pe acţiune a fost de 9,19 lei, cu 20% sub cel din 2024 (7,34 lei), dar cu 10% peste buget.