Acest suc verde, intens și ușor sărat, este lăudat pentru potențialul său de a susține digestia, hidratarea și vitalitatea.

Cum prepari un shot de țelină apio acasă

Un shot de țelină apio se poate pregăti acasă în aproximativ 10 minute, folosind câteva ingrediente simple. Nu ai nevoie neapărat de un storcător de fructe, deoarece poți obține băutura și cu ajutorul unui blender obișnuit. Pentru preparare, ai nevoie de 3-4 tulpini proaspete de țelină apio, 2-3 linguri de apă rece și, opțional, puțină zeamă de lămâie. Dacă preferi un gust mai plăcut, poți adăuga o bucățică de ghimbir proaspăt sau câteva felii de măr verde.

Mai întâi, spală bine tulpinile de țelină sub jet de apă rece, îndepărtează baza și taie-le în bucăți mici. Pune-le în blender împreună cu apa și mixează până obții o compoziție cât mai fină. Pentru un shot cu o consistență lichidă, trece amestecul printr-o sită deasă sau printr-un tifon curat. Presează pulpa pentru a extrage cât mai mult suc. Dacă folosești un storcător, introdu direct bucățile de țelină în aparat, fără să mai adaugi apă.

Toarnă sucul într-un pahar mic, de aproximativ 50-100 ml, și consumă-l proaspăt. Cantitatea obținută depinde de dimensiunea și de conținutul de apă al tulpinilor. Poți păstra și pulpa în băutură, dacă preferi o consistență mai groasă. În acest fel, vei beneficia și de o parte mai mare din fibrele naturale ale legumei, care se pierd în mare măsură prin strecurare.

Ce vitamine și minerale conține țelina apio

Țelina apio este o legumă cu un conținut ridicat de apă, puține calorii și mai multe vitamine și minerale necesare organismului. Aproximativ 95% din compoziția sa este apă, însă tulpinile verzi conțin și substanțe nutritive care contribuie la funcționarea normală a organismului.

Una dintre cele mai importante vitamine din țelina apio este vitamina K, care participă la procesul de coagulare a sângelui și ajută la menținerea sănătății oaselor. Leguma furnizează și vitamina C, cunoscută pentru rolul său în susținerea sistemului imunitar și în protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

În compoziția țelinei apio se mai găsesc vitamina A, importantă pentru vedere și sănătatea pielii, precum și vitamine din complexul B, inclusiv B2, B6 și B9, cunoscută drept acid folic sau folat. Acesta din urmă contribuie la formarea normală a celulelor și la producerea globulelor roșii. În privința mineralelor, țelina apio conține potasiu, calciu, magneziu, fosfor și cantități mai mici de fier, mangan, zinc și cupru. Potasiul contribuie la funcționarea mușchilor și la reglarea tensiunii arteriale, în timp ce magneziul susține activitatea sistemului nervos și muscular.

Potrivit datelor nutriționale prezentate de Healthline, un pahar de 240 ml de suc de țelină apio poate furniza aproximativ 58% din necesarul zilnic de vitamina K, 21% din cel de folat și 13% din cel de potasiu. Valorile diferă în funcție de cantitatea de țelină folosită și de metoda de preparare. Consumată întreagă, leguma oferă și fibre alimentare, care susțin digestia și contribuie la menținerea senzației de sațietate.

Ce beneficii poate avea sucul de țelină apio

Sucul de țelină apio poate fi o alegere bună dacă vrei să adaugi mai multe vitamine și minerale în alimentația de zi cu zi. Are puține calorii, conține multă apă și oferă antioxidanți care ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. În plus, este ușor de preparat și poate fi consumat simplu sau în combinație cu alte legume și fructe.

Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale sale este hidratarea. Țelina apio conține aproximativ 95% apă, așa că sucul preparat din această legumă te poate ajuta să îți completezi aportul zilnic de lichide. Atunci când organismul este bine hidratat, își poate regla mai ușor temperatura, rinichii funcționează corespunzător, iar digestia se desfășoară în condiții normale.

Un alt avantaj este prezența unor compuși naturali, precum flavonoidele, care au proprietăți antioxidante și ar putea contribui la reducerea inflamației din organism. Cu toate acestea, studiile nu au demonstrat până acum că sucul de țelină apio, consumat ca atare, poate trata bolile asociate inflamației. Țelina apio poate avea și unele beneficii pentru sănătatea inimii, datorită potasiului pe care îl conține. Acest mineral ajută la reglarea tensiunii arteriale, iar alte substanțe prezente în legumă, numite ftalide, ar putea contribui la relaxarea vaselor de sânge. Asta nu înseamnă însă că sucul de țelină poate înlocui medicamentele recomandate persoanelor care suferă de hipertensiune.

Dacă încerci să consumi mai puțin zahăr, sucul de țelină apio poate fi și o alternativă la băuturile îndulcite. Îl poți include în alimentație fără să adaugi zahăr sau alți îndulcitori. Există totuși un detaliu de care merită să ții cont. Atunci când storci țelina și îndepărtezi pulpa, pierzi o mare parte din fibrele naturale ale legumei. Din acest motiv, țelina apio consumată întreagă are un avantaj în plus: fibrele ajută digestia și contribuie la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp.

Tot mai multe persoane obișnuiesc să bea un shot de țelină apio imediat după trezire, înainte să ia micul dejun. Acest obicei a devenit popular mai ales datorită ideii că sucul ar avea efecte mai puternice atunci când este consumat pe stomacul gol. Se spune că organismul ar absorbi mai bine vitaminele și mineralele și că băutura ar ajuta la eliminarea toxinelor. În realitate, specialiștii spun că nu există dovezi științifice care să confirme aceste presupuse avantaje.

Potrivit explicațiilor publicate de Medical News Today, sucul de țelină apio își păstrează valoarea nutritivă indiferent de ora la care îl bei. Cu alte cuvinte, vitaminele, mineralele și antioxidanții din băutură rămân aceiași, fie că alegi să îl consumi imediat după trezire, după micul dejun sau în timpul zilei.

Nici ideea că sucul băut pe stomacul gol ar accelera digestia, ar stimula metabolismul sau ar curăța ficatul nu este susținută de cercetări. Organismul are deja propriile mecanisme prin care elimină substanțele de care nu are nevoie, iar ficatul și rinichii se ocupă în mod natural de acest proces. Un shot de țelină apio nu poate înlocui sau îmbunătăți în mod miraculos activitatea acestor organe.

Cu toate acestea, dacă îți place să bei suc de țelină dimineața, nu există un motiv să renunți la acest obicei, atât timp cât îl tolerezi bine. După câteva ore de somn, în care nu ai consumat lichide, un shot proaspăt poate contribui la hidratarea organismului. Același beneficiu îl obții însă și dacă alegi să îl bei mai târziu. Așadar, nu există o oră ideală la care trebuie să consumi shotul de țelină apio. Îl poți bea înainte sau după masă, în funcție de preferințele tale și de modul în care te simți după ce îl consumi. Beneficiile nutritive nu dispar dacă nu îl bei pe stomacul gol.

În schimb, ar fi bine să nu folosești sucul de țelină apio ca înlocuitor pentru micul dejun. Chiar dacă oferă vitamine și minerale, acesta nu conține suficiente proteine, grăsimi sănătoase și fibre pentru a ține locul unei mese complete. Cel mai bine este să îl privești ca pe un adaos la o alimentație variată și echilibrată, nu ca pe un substitut pentru mâncare.

Cine ar trebui să evite sau să consume cu precauție sucul de țelină apio

Sucul de țelină apio poate fi consumat fără probleme de majoritatea persoanelor, însă există și situații în care este bine să fii mai atent. Chiar dacă este o băutură naturală, bogată în vitamine și minerale, nu înseamnă că este potrivită pentru toată lumea. Anumite probleme de sănătate, alergii sau medicamente pot influența modul în care organismul reacționează după consum.

În primul rând, persoanele care au alergie la țelină trebuie să evite complet această băutură. Reacțiile alergice pot apărea prin mâncărimi în interiorul gurii, umflarea buzelor, iritații ale pielii sau dificultăți de respirație. În cazuri mai rare, alergia poate provoca anafilaxie, o reacție severă care necesită ajutor medical de urgență. De asemenea, persoanele alergice la polenul de mesteacăn sau de pelin pot reacționa și la țelină, din cauza unor substanțe asemănătoare care se găsesc în acestea.

Mai multă grijă ar trebui să aibă și persoanele care suferă de boli de rinichi, în special dacă medicul le-a recomandat să reducă aportul de potasiu sau cantitatea de lichide consumate zilnic. Țelina apio conține potasiu, un mineral de care organismul are nevoie, dar care poate deveni problematic atunci când rinichii nu reușesc să elimine eficient excesul. Din acest motiv, consumul unor cantități mari de suc nu este recomandat fără acordul medicului.

O altă categorie care trebuie să fie atentă este cea a persoanelor care iau medicamente anticoagulante, în special warfarină. Țelina apio conține vitamina K, care are un rol important în coagularea sângelui și poate influența efectul acestui tratament. Dacă obișnuiești să bei zilnic suc de țelină sau vrei să începi să consumi cantități mai mari, cel mai bine este să discuți înainte cu medicul. În cazul acestor tratamente, contează mai ales ca aportul de vitamina K să rămână relativ constant.

Nici persoanele care se confruntă cu sindromul colonului iritabil nu ar trebui să ignore felul în care se simt după ce beau suc de țelină apio. Leguma conține manitol, un tip de carbohidrat care poate fi mai greu tolerat de unele persoane. Din această cauză, băutura poate provoca balonare, crampe abdominale sau diaree, mai ales dacă este consumată în cantități mari.

O atenție aparte trebuie acordată și sucurilor nepasteurizate, preparate din legume crude. Femeile însărcinate, copiii mici, persoanele în vârstă și cele cu sistemul imunitar slăbit sunt mai vulnerabile la infecțiile provocate de bacteriile care pot contamina astfel de băuturi. Pentru aceste categorii, variantele pasteurizate sunt o alegere mai sigură.

În rest, dacă nu ai probleme de sănătate care să impună restricții, poți include sucul de țelină apio într-o alimentație variată, în cantități moderate. Nu trebuie însă să îl privești ca pe un tratament sau ca pe o soluție care poate înlocui mesele principale. Este doar o modalitate în plus de a consuma nutrienți, iar beneficiile sale sunt mai bine puse în valoare atunci când îl combini cu o alimentație echilibrată.