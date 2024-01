Sfinții Trei Ierarhi. Cine sunt cei trei teologi sărbătoriți pe 30 ianuarie și ce învățăminte tragem din această sărbătoare

Sfinții Trei Ierarhi sunt trei învățători și păstori importanți ai Bisericii. Fiecare dintre ei a avut un rol special în slujirea credincioșilor și a avut o mare influență în promovarea valorilor creștine.

Cine au fost Sfinții Trei Ierarhi

Cei Trei Ierarhi sunt Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.

Ceea ce îi face pe acești trei sfinți să fie atât de speciali este unitatea lor în slujirea lui Dumnezeu și în misiunea de a aduce lumină, iubire și înțelegere într-o lume plină de suferință și nedreptăți. Deși au trăit în epoci și locuri diferite, toți trei s-au confruntat cu dificultăți și cu probleme de sănătate, dar au rămas dedicați în rugăciune și în slujba aproapelui.

Datorită contribuțiilor lor remarcabile, cei Trei Ierarhi au fost cinstiți și respectați în întreaga lume creștină. Cu toate acestea, cinstirea lor a devenit un motiv de dezbinare între credincioși, deoarece unii îi considerau pe unii mai importanți decât pe alții. Pentru a pune capăt acestui conflict și pentru a promova unitatea în credință, tradiția creștină spune că cei trei sfinți înșiși s-au arătat unui înțelept arhiereu Sfântul Ioan Mauropous și au spus că nu există unul întâi și unul al doilea în fața lui Dumnezeu și că scopul lor a fost întotdeauna să aducă pace și unitate în lume.

“După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem și nici o vrajbă nu este intre noi. Fiecare dintre noi, la timpul său, îndemnați de Duhul Sfânț, am scris învățături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, așa am învățat. Nu este intre noi unul întâi și altul al doilea. De chemi pe unul vin și ceilalți doi. Drept aceea, sculându-te, poruncește celor ce se învrăjbesc, să nu se mai certe pentru noi. Că nevoință noastră, cât am fost în viață și după moarte, a fost să împacăm pe oameni și să aducem în lume pace și unire. Împreunează-ne, dar făcându-ne praznic la câte trei într-o singură zi și înștiințează cu aceasta pe creștini că noi, în fața lui Dumnezeu, una suntem.”

Sf. Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai venerați sfinți ai creștinismului, a fost un pastor dedicat atât mirenilor, cât și călugărilor. El a trăit într-o epocă plină de provocări și lupte, dar nu s-a lăsat descurajat. Sfântul Vasile a înțeles că credința trebuie trăită și nu doar rostită, așa că și-a pus în practică învățăturile, ajutându-i pe cei săraci, pe orfanii și pe cei bolnavi.

Eforturile sale de a întemeia așezăminte creștine pentru cei nevoiași au rămas în istorie și au schimbat viețile multor oameni.

Sf. Grigorie Teologul

Un alt mare învățător, Sfântul Grigorie Teologul, a fost recunoscut pentru talentul său oratoric și pentru înțelepciunea sa în înțelegerea și explicarea învățăturilor religioase. A fost cunoscut sub numele de "Cuvântătorul lui Dumnezeu" și a jucat un rol crucial în apărarea credinței ortodoxe în fața ereziilor și în reafirmarea valorilor creștine.

Sfântul Grigorie a câștigat respectul și admirația oamenilor prin cuvântările sale puternice și inspiratoare, dintre care cele mai cunoscute sunt "Cele cinci Cuvântări Teologice", susținute în Biserica Învierii din Constantinopol, conform Crestinortodox.ro.

Sf. Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur, numit astfel datorită abilității sale extraordinare de a predica și de a transmite cuvântul lui Dumnezeu, a fost un păstor devotat și un exemplu de sfințenie. El a îndemnat oamenii să se pocăiască și să trăiască în conformitate cu învățăturile evanghelice. Sfântul Ioan s-a concentrat în mod deosebit pe slujirea celor nevoiași și a căutat să aducă compasiunea și milostenia în viața credincioșilor. Prin cuvântările sale puternice și profunde, a încurajat oamenii să trăiască o viață morală și să urmeze învățăturile lui Hristos.

Tradiții și superstiții pe 30 ianuarie 2024

La sate, în această zi de sărbătoare se fac praznice în memoria morților din familiile credincioșilor. Fetele tinere se roagă și țin post pentru a avea o căsnicie fericită. Există și superstiții populare conform cărora cine lucrează în această zi își atrage ghinion și poate avea probleme. Se crede că de pe 30 ianuarie începe să crească grâul care nu a încolțit din toamnă. În popor se spune că vremea se schimbă acum și dă semne că vine primăvara. Dacă streșinile curg, primăvara va fi friguroasă, iar dacă e ger acum, vara va fi călduroasă.

Sărbătoarea sfinților Trei Ierarhi este dedicată împăcării și este momentul în care rudele se împacă după ce au avut certuri lungi. Toate proiectele comune concepute în această zi vor aduce prosperitate în căminul lor.

În această zi de sărbătoare trebuie să fim foarte atenți la ceea ce facem. Nu trebuie să facem treburi casnice, cum ar fi să spălăm rufe sau să curățăm casa. Se spune că persoanele care nu respectă aceste lucruri vor avea parte de lucruri rele sau de a suferi accidente.

Tot în această zi nu este bine să împrumutăm lucruri din casă pentru a proteja căminul de pagubă.

Mulți oameni împart ofrande pentru morții care nu s-au împărtășit. Gospodinele fac coliva, merg la biserică să o sfințească și apoi o împart cu colivă, fructe și pește la trei bărbați, în memoria rudelor decedate din familie.

Mamele care au fete pe care vor să le mărite respectă această sărbătoare și se roagă pentru norocul fiicelor lor. Nu prestează munci gospodărești și merg la biserică să se roage pentru ca fiicele lor să aibă o căsătorie fericită.

Sfântul Grigorie Teologul este considerat apărătorul văduvelor. Dacă o văduvă se roagă lui, poate primi ajutor în ceea ce privește problemele financiare, de sănătate sau în fața dușmanilor. Gospodinele care nu respectă sărbătoarea și nu se roagă rămân văduve.

Pentru femeile care au făcut un avort, această sărbătoare este un moment de iertare. Ele trebuie să facă pomeniri și să împartă ofrande pentru a le fi iertat acest mare păcat.

Este benefic să facem pelerinaje în lăcașurile de cult care au hramul celor Trei Sfinți. În această zi, putem ajuta și copiii săraci care își doresc să devină preoți.

