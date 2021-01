SFINȚII TREI IERARHI, tradiții și superstiții. Se spune că munca este interzisă iar femeile ar trebui să țină post

SFINȚII TREI IERARHI: Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gura de Aur sunt prăznuiți în fiecare an pe 30 ianuarie. Credința populară spune că cine muncește în această zi poate să orbească.

Tot acum, tinerele trebuie să postească pentru a avea o căsnicie fericită.

SFINTII TREI IERARHI, cei mai mari pastori ai crestinatatii

În ziua de 30 ianuarie, cei trei ierarhi, considerați de posteritate că fiind cei mai mari învățători și pastori din istoria creștinătății și modele de viață duhovnicească, sunt sărbătoriți cu mare fast în lăcașurile creștine din întreaga lume. Odată cu darul “tălmăcirii” Sfintelor Scripturi, cei trei ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur au urcat și înalta treaptă a arhieriei și credinței creștine. De atunci, învățătura lor ortodoxă se păstrează până în zilele noastre, așa cum a fost desăvârșită de ei.

De aceea, secolul al IV-lea al erei creștine este denumit “Secolul de aur al creștinismului”. Ierarhii i-au cerut în vis unui episcop să fie prăznuiți împreună. În secolul al XI - lea, la Constantinopol a început disputa referitoare la faima celor Trei Ierarhi. Pentru prima dată, creștinii și-au pus întrebarea: ”Care este cel mai mare dintre cei Trei ierahi?” Disputele au continuat ani în șir până când ierarhii i-au apărut pe rând, în vis, episcopului Euhaitelor, Sfântul Ioan Mauropous.

În anul 1084, același episcop i-a visat pe cei trei ierarhi împreună. Aceștia l-au rugat să le orânduiască o singura zi de prăznuire pentru că, atât timp cât au fost în viață au urmărit același scop: să-i împace pe oameni și să aducă în lume pacea și unirea.

“După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem și nici o vrajbă nu este intre noi. Fiecare dintre noi, la timpul său, îndemnați de Duhul Sfânț, am scris învățături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, așa am învățat. Nu este intre noi unul întâi și altul al doilea. De chemi pe unul vin și ceilalți doi. Drept aceea, sculându-te, poruncește celor ce se învrăjbesc, să nu se mai certe pentru noi. Că nevoință noastră, cât am fost în viață și după moarte, a fost să împacăm pe oameni și să aducem în lume pace și unire. Împreunează-ne, dar făcându-ne praznic la câte trei într-o singură zi și înștiințează cu aceasta pe creștini că noi, în fața lui Dumnezeu, una suntem.”

SFINȚII TREI IERARHI, TRADIȚII ȘI SUPERSTIȚII

La sate se obișnuiește ca în această zi de sărbătoare închinată celor trei sfinti să se facă praznice de pomenire a morților din familiile credincioșilor, iar fetele tinere se roagă și țin post pentru a avea o căsnicie fericită. Tot tradiția populară mai spune că cine va lucra în această zi, nu-i vă merge bine „în ale casei” și poate să orbească. Se crede că pe 30 ianuarie începe să încolțească grâul care nu a încolțit din toamna. În tradiția populară se spune că de astăzi se schimba vremea. De-acum, se zice că „se strâmbă pârtiile", iar vremea dă spre primăvară. Dacă streșinile curg, primăvara vă fi friguroasă, daca e ger, vara va fi călduroasă.

Sărbătoarea reconcilierii: Praznicul Celor Trei Ierarhi este o sărbătoare dedicată reconcilierii; acum se împacă rudele după lungi dispute, iar toate proiectele comune concepute în această zi vor aduce prosperitate în căminul acestora.

Praznicul trebuie respectat cu sfințenie: În această zi nu se fac treburi casnice: nu se spală rufe și nu se matură în gospodărie pentru a evita pericolul de înec, de întâmplări violente și de infirmitate.

În ziua sărbătorii nu se înstrăinează lucruri din casă: Potrivit tradiției, în ziua praznicului nu este bine să împrumutăm lucruri din casă pentru a proteja căminul de pagubă.

Ofrande pentru morții neîmpărtășiți: În numeroase zone din țara, se împart ofrande pentru morții neîmpărtășiți: gospodinele fac coliva, merg la biserică s-o sfințească și apoi împart ofrande cu colivă, cu fructe și pește la trei bărbați, în memoria rudelor decedate în familie.

Mamele se roagă pentru norocul fetelor de măritat: În ziua praznicului, fiecare mamă care are o fată de măritat respectă sărbătoarea: nu prestează munci gospodărești și se roagă la biserică pentru norocul fiicei sale.

Sfântul Grigorie Teologul este apărătorul văduvelor: Văduvele care au probleme financiare, de sănătate sau sunt înconjurate de dușmani aprigi, trebuie să se roage și să ceară ajutor Sfântului Grigorie, cel care, de secole, este apărătorul lor dovedit. Gospodina care nu respectă sărbătoarea spală rufe și aruncă lături în curtea casei, după ce a împărțit ofrande pentru morți, rămâne văduvă.

Un praznic de iertare pentru păcatul avortului: În ziua praznicului, femeile care au păcătuit făcând un avort, trebuie să respecte sărbătoarea: să facă pomeniri și să împartă ofrande. Prin acest ritual ele pot fi iertate pentru marele lor păcat.

Pelerinaje în lăcașuri de hram: În ziua de prăznuire a celor Trei Ierarhi sunt benefice pelerinajele în lăcașurile de cult, care poartă hramul Celor Trei Sfinti. Tot în această zi, este bine să fie ajutați copiii săraci care doresc să devină preoți.