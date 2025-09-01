Calendar ortodox septembrie 2025. Ce sărbători importante au loc și în ce zile nu se lucrează

Luna septembrie 2025 aduce numeroase sărbători importante în calendarul ortodox, marcate prin tradiții și zile cu semnificație religioasă deosebită. În această perioadă, credincioșii respectă rânduieli speciale și anumite zile în care nu se lucrează.

Luna septembrie 2025 aduce numeroase sărbători religioase importante, marcate în calendarul ortodox.

Credincioșii respectă tradițiile, zilele cu cruce roșie și cruce neagră, dar și perioadele în care munca este interzisă.

Sărbători importante din calendarul ortodox în septembrie 2025

Luna septembrie aduce pentru credincioșii ortodocși mai multe sărbători cu o semnificație aparte. În această perioadă sunt marcate zile dedicate Maicii Domnului, sfinților mucenici, dar și unele dintre cele mai mari praznice ale anului bisericesc, precum Înălțarea Sfintei Cruci. Aceste sărbători sunt trecute în calendar cu cruce roșie și au o importanță deosebită pentru credincioși. Pe lângă sărbătorile mari, trecute cu cruce roșie, în septembrie există și numeroase zile cu cruce neagră, dedicate altor sfinți și mucenici, care au și ele o semnificație aparte în calendarul ortodox.

· 1 septembrie – Sfântul Dionisie Exiguul; începutul noului an bisericesc

· 3 septembrie - Sfantul Mucenic Antim; Sfintii Cuviosi Neofit si Meletie de la Manastirea Stanisoara

· 8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului

· 9 septembrie – Sfinții Ioachim și Ana

· 13 septembrie – Sfântul Ioan de la Prislop; Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim

· 14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci

· 15 septembrie – Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș

· 16 septembrie – Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim; Sfânta Muceniță Eufimia

· 17 septembrie – Sfânta Muceniță Sofia și fiicele ei, Pistis, Elpis și Agapis

· 18 septembrie – Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea; Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei

· 22 septembrie – Sfântul Teodosie de la Brazi

· 23 septembrie – Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul

· 26 septembrie – Sfântul Domnitor Neagoe Basarab; Sfântul Ioan Evanghelistul

· 27 septembrie – Sfântul Antim Ivireanul

· 28 septembrie – Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul

· 30 septembrie – Sfântul Grigorie Luminătorul.

Calendar ortodox septembrie 2025 – sărbători cu cruce roșie

În calendarul ortodox, zilele cu cruce roșie au o importanță aparte. Ele marchează sărbători mari, în care credincioșii sunt chemați la biserică și la rugăciune. În luna septembrie 2025, două sărbători mari sunt evidențiate în calendarul creștin ortodox: Nașterea Maicii Domnului și Înălțarea Sfintei Cruci. În plus, fiecare duminică din săptămână este considerată zi cu cruce roșie și are propria semnificație liturgică.

8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului

Nașterea Maicii Domnului, numită și „Sfânta Maria Mică”, este prima mare sărbătoare din anul bisericesc. Este o zi dedicată celei care avea să devină mama Mântuitorului, moment de bucurie și de înnoire spirituală pentru credincioși. Tradițional, această zi este legată de rugăciuni pentru sănătate, familie și belșug. În multe zone, oamenii obișnuiesc să aprindă lumânări la biserică și să aducă pachete.

14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci

Înălțarea Sfintei Cruci este una dintre cele mai importante sărbători creștine, amintind de momentul în care Sfânta Cruce a fost descoperită la Ierusalim de către împărăteasa Elena. Ziua are o semnificație profundă, fiind legată de jertfă, mântuire și biruința credinței. În această zi Biserica recomandă să se țină post, chiar dacă nu pică într-o zi de miercuri sau vineri, deoarece crucea simbolizează suferința lui Hristos. În biserici se face procesiunea și înălțarea solemnă a crucii, iar credincioșii se închină și rostesc rugăciuni pentru iertare și întărire sufletească. În unele zone, oamenii pun busuioc la icoane și îl folosesc apoi ca leac sau pentru binecuvântarea gospodăriei.

Duminicile din septembrie 2025

Fiecare duminică din calendarul ortodox este marcată cu cruce roșie, pentru că reprezintă ziua învierii Domnului. Este un moment săptămânal de rugăciune și de participare la Sfânta Liturghie, indiferent de alte sărbători din calendar. Credincioșii obișnuiesc să meargă la biserică, să se spovedească și să se împărtășească. În tradiția populară, duminica era văzută ca zi de odihnă, în care munca fizică și treburile gospodărești erau lăsate deoparte, pentru a păstra liniștea și respectul față de Dumnezeu, conform Crestinortodox.ro.

Calendar ortodox septembrie 2025 – sărbători cu cruce neagră

În luna septembrie sunt trecute în calendar mai multe zile cu cruce neagră, dedicate sfinților și mucenicilor. Aceste sărbători sunt respectate de credincioși prin rugăciune și participare la slujbe, dar nu au aceeași încărcătură ca praznicele mari cu cruce roșie. Totuși, fiecare dintre ele are o semnificație aparte și aduce aminte de viețile celor care și-au păstrat credința până la capăt.

· 1 septembrie – Sfântul Dionisie Exiguul; începutul anului bisericesc

· 3 septembrie – Sfântul Mucenic Antim; Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stănișoara

· 5 septembrie – Sfântul Proroc Zaharia

· 7 septembrie – Sfântul Mucenic Sozont; Cuvioșii Simeon și Amfilohie de la Pângărați

· 9 septembrie – Sfinții Ioachim și Ana

· 13 septembrie – Sfântul Ioan de la Prislop; Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim

· 15 septembrie – Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș

· 16 septembrie – Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim; Sfânta Muceniță Eufimia

· 17 septembrie – Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis (Post)

· 18 septembrie – Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea; Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei

· 22 septembrie – Sfântul Teodosie de la Brazi

· 26 septembrie – Sfântul Domnitor Neagoe Basarab; Sfântul Ioan Evanghelistul (Post)

· 27 septembrie – Sfântul Antim Ivireanul

În ce zile este interzis să lucrezi, conform calendarul ortodox

În tradiția ortodoxă, există zile de mare însemnătate în care munca ar trebui să fie oprită. Aceste zile sunt dedicate rugăciunii, participării la slujbe și odihnei sufletești. Calendarul bisericesc face diferența între sărbătorile mari, trecute cu cruce roșie, și celelalte zile de peste an.

În luna septembrie 2025, credincioșii au două mari sărbători în care nu se lucrează: Nașterea Maicii Domnului (8 septembrie) și Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie). Ambele sunt praznice împărătești, respectate în întreaga lume ortodoxă. Pe lângă acestea, fiecare duminică este considerată zi cu cruce roșie, adică ziua Învierii Domnului. Duminica este văzută ca moment de odihnă și de apropiere de Dumnezeu, motiv pentru care nu se fac treburi grele prin gospodărie sau muncă în câmp. În trecut, oamenii considerau că încălcarea acestei rânduieli aduce necazuri sau pagube.

