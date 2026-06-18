Terenul de sport al Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași s-a transformat în câmp de luptă. Înarmați cu pistoale cu apă și baloane, copiii au pornit atacul din toate direcțiile. Pistoalele cu apă au fost reîncărcate de zeci de ori.

Elevii au sărbătorit vacanța

Reporter: „V-ați adus haine la schimb?”

Elevă: „Da. Am stat cu geaca pe mine.”

Elevă: „Eu am încărcat vreo 20.”

Băiat: „Fain, bătaie cu apă, distracție.”

Băiat: „Distractiv și sper să se întâmple mai des.”

Reporter: „E un mod plăcut de a spune bun venit, vacanță?”

Fată: „Da, da, mai ales când termini clasa a IV-a.”

Consiliul Școlar al Elevilor a pus la dispoziție 300 de pistoale și peste 500 de baloane cu apă.

Fată: „Copiii nu mai văd școala doar ca pe un loc unde trebuie să învățăm, ci vedem un loc unde ne putem crea prietenii, unde putem avea noi experiențe și unde ne simțim bine.”

Profesorii susțin activitățile

Teofil Apopei, președinte Consiliul Elevilor al Colegiului „Emil Racoviță”: „Au avut rezultate excelente. Și faptul că ei se bucură acum mă bucură și pe mine. Câștigăm cu toții.”

Prof. Mihaela Gotcu, director Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași: „Dorim să ajutăm în a le provoca bucurii, pentru că sunt copii și lucrul acesta trebuie să și-l păstreze.”

La Constanța, sute de copii au participat la serbare printre animale, spații verzi și locuri de joacă.

Mama unui școlar: „Sunt fascinați de animăluțe, unii chiar le-au dat să mănânce.”

Școlar: „Petrecerea de astăzi este minunată deoarece noi putem vedea animale, este aer liber.”

Melania Voicu, directoare fermă: „Avem un număr mare de copii în vizită la noi. Se pare că anul acesta trendul a fost în aer liber.”

Vacanța mare începe, oficial, sâmbătă, pe 20 iunie.