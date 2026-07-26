„Un torent de munte provocat de ploi torenţiale de scurtă durată într-un loc turistic în comitetul Weiyuan, în oraşul Dingxi, a blocat mai multe persoane care campau în provincia Gansu”, potrivit postului public CCTV, scrie News.ro.

CCTV a localizat această viitură, într-un reportaj anterior, într-o zonă turistică în Shuangshimen, într-o zonă muntoasă şi accidentată în sudul Gansu, la aproximativ 1.200 de.kilometri sud-vest de Beijing.

Shuangshimen este o zonă celebră prin arcadele sale naturale de piatră, pajişti şi pâraie montane.

Acesta este un loc de camping foarte frecventat vara.

Persoanele rănite au fost transportate la spital, pentru a primi îngrijiri medicale.

Alte 174 de persoane au fost salvate, potrivit CCTV.

Regiuni vaste din suudul Chinei sunt în stare de alertă maximă duminică, din cauza riscului unor inundaţii, după ce taifunul Noul a atins uscatul duminică dimineaţa.

Unele părţi ale Gansu - care se află departe de traiectoria taifunului Noul - au fost afectate duminică de precipitaţii puternice, iar autorităţile locale din întreaga provincie au lansat alerte meteorologice.