Acesta a precizat că toate dovezile indică spre această concluzie, potrivit dpa şi AFP, citate de Agerpres.

Se crede că suspectul născut în Germania a fost radicalizat şi că a făcut parte dintr-un mediu islamist, conform constatărilor iniţiale, a declarat Dobrindt, ajuns la locul incidentului, afirmând că numele complet al suspectului căutat de poliţie este Abdul Ballout.

Dobrindt a afirmat totodată că suspectul a folosit o macetă după atacul cu maşină, soldat cu moartea unei femei şi rănirea altor 29 de persoane, unele dintre ele grav.

Bărbatul căutat de poliţia germană era cunoscut autorităţilor, fiind implicat în activităţi criminale, a mai spus Dobrindt într-o conferinţă de presă.

Suspectul primise anterior o pedeapsă de un an şi zece luni de închisoare cu suspendare. Ministrul a precizat că parchetul a depus un apel împotriva acestei hotărâri.

Suspectul este un cetăţean german, de origine libaneză, născut în Germania în 2005, cu o mamă naturalizată în Germania în 2002.

Dobrindt a declarat că a fost ordonată o "desfăşurare importantă de forţe", poliţişti suplimentari fiind trimişi nu doar la Berlin, ci şi în gările şi aeroporturile de pe întreg teritoriul Germaniei, precum şi la frontiere.

Cum s-a produs atacul din centrul Berlinului

Atacul cu maşină a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei locale 22:00 (20:00 GMT), în Parcul Tiergarten din centrul Berlinului, la câteva sute de metri de Poarta Brandenburg, principalul loc de adunare pentru Gay Pride, cunoscut sub numele de Christopher Street Day (CSD) în Germania, unul dintre cele mai mari marşuri gay din Europa.

Purtătorul de cuvânt al poliţiei, Florian Nath, a declarat că în atac a fost ucisă o femeie, care a suferit răni fatale la locul incidentului.

Vehiculul s-a izbit de un copac, iar suspectul a fugit, a declarat poliţia. Ofiţerii cred că acesta nu mai este în zonă şi se află probabil în altă parte a Berlinului.