O sursă informată a declarat pentru site-ul Defapress că nava s-a abătut de la traseul desemnat de autoritățile iraniene înainte de a intra în coliziune cu mina, în această rută maritimă strategică, potrivit agenției semioficiale Mehr, potrivit agenției turce de presă Anadolu.

Până în prezent, nu au fost comunicate informații privind eventuale victime, identitatea petrolierului sau amploarea pagubelor.

La 26 iunie, Iranul a avertizat că tranzitarea Strâmtorii Ormuz este permisă doar pe rutele de navigație stabilite de Teheran.

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran s-au amplificat în ultimele săptămâni, după ce Washingtonul a lansat atacuri asupra Iranului, iar Teheranul a răspuns vizând ceea ce susține că sunt facilități și echipamente militare americane din mai multe state ale regiunii.

La 8 iulie, președintele american Donald Trump a declarat că memorandumul de înțelegere încheiat luna trecută cu Iranul este „încheiat”, acuzând Teheranul că a încălcat acordul.

Anunțul a venit după atacurile asupra a trei petroliere în Strâmtoarea Ormuz și după reapariția disputelor privind regulile de navigație în această rută maritimă strategică.

Washingtonul cere libertate deplină de navigație prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Teheranul insistă ca navele să tranziteze printr-un culoar aflat în apropierea coastelor iraniene, în cadrul unui sistem de navigație administrat de Iran.