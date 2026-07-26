Măsura de 30 milioane de euro este menită să atenueze costurile pentru operatorii de transport şi companii, în timp ce se limitează presiunile inflaţioniste în lanţul de aprovizionare, a explicat Mitsotakis într-o postare pe social media, scrie Agerpres.

Noua subvenţie se adaugă actualului discount la motorină de 0,05 euro pe litru finanţat de rafinăriile din Grecia. O reducere separată, de 0,10 euro pe litru, la preţul benzinei, rămâne de asemenea în vigoare.

Măsurile vin pe fondul sporirii incertitudinilor privind pieţele energetice globale, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, a afirmat premierul, adăugând că Guvernul va continua să sprijine gospodăriile şi companiile "în limitele economiei" contra impactului şocurilor externe.

Guvernul sprijină fermierii

Grecia a anunţat în martie că va acorda subvenţii pentru combustibili şi îngrăşăminte, precum şi reduceri la biletele de feribot, în valoare totală de 300 milioane de euro, pentru a contracara impactul economic al războiului din Iran asupra consumatorilor şi fermierilor.

Fermierii beneficiază de o subvenţionare de 15% a îngrăşămintelor achiziţionate, pentru a atenua impactul creşterii bruşte a preţurilor.

Companiile de feriboturi vor primi o compensaţie de la Guvern ce prevede reducerea obligatorie a preţurilor la bilete, menită să le păstreze la nivelul celor de anul trecut.

Grecia se confruntă deja cu o criză a costului vieţii care a început în timpul pandemiei şi s-a intensificat după invadarea Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.