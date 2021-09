Managerul Spitalului Județean Suceava: ”Nu avem deloc sistem medical. Valul 4 ne-a prins la fel de nepregătiți ca primul val”

Suceava News

Managerul Spitalului Județean Suceava consideră că ”valul 4 al pandemiei ne-a prins la fel de nepregătiți ca primul val”, ceea ce ”este inadmisibil și tragic”.”Nu avem deloc sistem medical”, consideră doctorul din epicentrul pandemiei în 2020.

”Valul 4 al pandemiei ne-a prins la fel de nepregătiți ca primul val. Este inadmisibil și tragic ce se întâmplă”, a declarat doctorul cardiolog Alexandru Calancea, managerul Spitalului Județean de Urgență “Sf.Ioan cel Nou”, scrie Obiectiv de Suceava.

Afirmațiile medicului au fost făcute în cadrul celei de-a șasea ediții a evenimentului Convenția Română a Spitalelor – ROHO, care a avut loc la București.

Întregul discurs al medicului Calancea a fost, de altfel, extrem de critic la adresa sistemului medical din România. Managerul Spitalului Județean Suceava a concluzionat că ”nu avem deloc sistem medical”.

Medicul a reamintit că, în aprilie 2020, spitalul de urgență al unui județ foarte mare a fost numit ”spital COVID”, fără a avea însă un plan de rezervă pentru pacienții non-Covid.

”Aceștia au suferit enorm”, a afirmat dr. Calancea. Suceava a fost anul trecut epicentrul pandemiei de Covid-19 în România.

”Este inadmisibil, e tragic”

”Am primit undă verde în luna iunie abia pentru a trata și pacienții non-Covid. Dar haosul de la nivelul sistemului medical județean nu ne-a permis să facem acest lucru. Am preluat funcția la 1 iulie 2020, iar la acea dată niciun spital, în afară de Spitalul Județean și Spitalul Rădăuți, spital suport, nu avea zone tampon, deci nu se aplica legea. Am aplicat această lege, împreună cu cei de la DSP, am reușit să deschidem zone tampon în celelalte cinci spitale din județ. În toamna anului 2020 am reușit să deschidem și zone Covid în fiecare spital, deci pot să spun că am fost cu câțiva pași înaintea celor care conduc acest sistem medical. Nu avem un sistem medical performant. Sub nicio formă. Am întâmpinat foarte multe dificultăți și pot să spun, după un și jumătate de management, că nu avem un sistem medical. Nu vorbim dacă e performant sau nu. Eu spun că nu avem deloc sistem medical”, a afirmat managerul Spitalului Județean Suceava.

Acesta le-a cerut colegilor săi să facă un front comun pentru a crea un sistem performant.

”Nu vorbesc doar de coordonare medicală județeană. Vorbesc și de coordonarea investițiilor. Pentru că în fiecare spital investește primarul din zona respectivă. Haideți să învățăm de la sisteme europene de sănătate, să le analizăm și să le adaptăm nevoilor noastre. Eu cred că ne vom trezi în al doisprezecelea ceas. Această pandemie ne-a arătat deficiențele majore, le știam, dar probabil că le acopeream sau nu le recunoșteam, dar le-am văzut cu toții. Este însă inadmisibil ca la un an și jumătate de pandemie, în al patrulea val, noi să fim la fel de nepregătiți ca în primul val. Din punctul meu de vedere e tragic”, a spus dr. Alexandru Calancea.