Italienii care nu vor să se vaccineze anti-COVID se mută în România. Orașul ales de 12 persoane

Incredibil, dar adevărat! În plină pandemie de COVID-19, tot mai mulți italieni părăsesc Peninsula și vin în România, nemulţumiţi de faptul că autoritățile din țara lor îi constrâng să se vaccineze.

Pentru a scăpa de obligativitatea prezentării certificatului verde, care va intra în vigoare la jumătatea lunii octombrie și va fi valabilă pentru toate sectoarele de activitate, 12 italieni, cei mai mulți dintre ei antrepenori, au mers la o agenție de turism din oraşul Pisa, regiunea Toscana, și și-au rezervat bilete doar pentru dus cu destinaţia România.

"Cererea pentru unele zboruri doar dus m-a alarmat. Nu mi-a venit să cred", a spus Vanessa Piampiani, proprietara agenţiei de turism Kantika Travel din Pisa, potrivit La Nazione.

"O femeie în vârstă de vreo 40 de ani s-a prezentat şi mi-a cerut informaţii pentru a rezerva câteva zboruri doar dus către oraşul Braşov, din Transilvania. Clienta mi-a explicat că face parte dintr-un grup care se organizează să părăsească Italia. Mi-a spus că această decizie a fost luată pentru a evita vaccinarea şi pentru a nu fi nevoiţi să se supună obligaţiei de a deţine un Green Pass", a mai afirmat aceasta.

Iniţial, cei 12 italieni intenţionau să se mute în Anglia dar, în urma restricţiilor impuse de guvernul britanic, aceștia și-au îndreptat atenţia spre Europa de Est. În cele din urmă, ei au ales România.

Italienii sunt convinși că în țara noastră revenirea la normalitate se va face în curând.

"Am încercat să-i explic clientei mele că oraşul Braşov are şi aspectele sale negative, iarna este dură şi temperatura scade sub zero grade", a mai sus Vanessa Piampiani.

În ciuda avertismentului primit din partea proprietarei agenției de turism, cei 12 italieni vor pleca spre Braşov până la sfârşitul acestei luni. Ei văd România ca pe o ţară în care nu există restricţii de niciun fel.