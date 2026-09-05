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Secretul pentru frunzele de viță la borcan. Cum le pui la păstrat ca să rămână fragede pentru sarmale

Stiri Diverse
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vita de vie
Shutterstock

Păstrarea frunzelor proaspete de viță-de-vie în saramură este o metodă simplă prin care le poți păstra aroma pentru o perioadă lungă.

autor
Anca Lupescu

Dacă îți plac sărmăluțele în foi de viță și ai acces la frunze proaspete, le poți conserva în saramură la borcan pentru a le folosi pe tot parcursul anului. Nu este nevoie nici măcar să le ții la frigider. Borcanul poate fi păstrat într-un loc întunecos și răcoros, precum o cămară, timp de până la un an.

Cum alegi frunzele potrivite

Frunzele potrivite pentru conservare sunt cele de culoare verde deschis, care sunt fragede la atingere. Pentru a putea fi umplute și rulate cu ușurință, acestea ar trebui să aibă cel puțin 12-13 centimetri lungime.

Cum păstrezi frunzele de viță-de-vie în saramură la borcan

Ingrediente

•  câteva zeci de bucăți de frunze de viță tinere

•  2 litri de apă

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•  2 ½ linguri (65-70 g) de sare pentru murături (neiodată)

•  4 borcane de 380 ml cu capac

Pentru a conserva frunzele, trebuie mai întâi să le opărești. Pune-le în apă clocotită timp de câteva minute, apoi transferă-le imediat într-un recipient cu apă foarte rece. Astfel, sunt eliminate bacteriile care se pot afla pe frunze, iar acestea își păstrează textura fermă.

Apoi, sterilizează borcanele și capacele. Acestea trebuie să fie foarte bine spălate și sterilizate înainte de folosire.

Spală bine frunzele de viță-de-vie, scutură-le de apă și îndepărtează codițele.

Pentru opărirea frunzelor, pune apa și sarea într-o oală încăpătoare. Nu vei folosi toată saramura pentru umplerea borcanelor, însă ai nevoie de o cantitate suficientă pentru ca frunzele să poată fi opărite corect. Pune oala pe foc, iar când sarea s-a dizolvat complet și lichidul începe să fiarbă, adaugă câte 20-25 de frunze odată.

Amestecă ușor frunzele, astfel încât saramura să le acopere pe toate. Când își schimbă culoarea, după mai puțin de un minut, scoate-le cu o spumieră și pune-le într-o strecurătoare, pentru a se scurge și răci. Repetă procesul până când opărești toate frunzele.

După ce frunzele s-au răcit, suprapune câte 10 frunze, toate orientate în aceeași direcție. Îndoaie-le de-a lungul nervurii principale, apoi rulează-le cât mai strâns.

Așează rulourile în borcanele sterilizate.

Pune borcanele umplute cu frunze pe o tavă metalică sau într-o cratiță. Acest lucru ajută la prevenirea crăpării sticlei atunci când torni saramura fierbinte.

Încălzește din nou saramura până aproape de punctul de fierbere. Ia lichid cu un polonic și toarnă-l treptat în borcane. Ai grijă ca saramura să pătrundă printre toate rulourile de frunze și să nu rămână bule de aer.

Înfiletează bine capacele și pune borcanele într-o oală. Acoperă-le cu un prosop gros sau cu capacul oalei și lasă-le să se răcească lent, până ajung complet la temperatura camerei.

După ce s-au răcit, verifică dacă borcanele sunt bine închise și depozitează-le într-un loc răcoros și întunecos, precum cămara sau pivnița.

Cum prepari frunzele de viță rapid

Dacă vrei să pregătești o cantitate mică pentru cină, pune pur și simplu frunzele de viță în apă fierbinte. În câteva minute, acestea își vor schimba culoarea și vor deveni verde-kaki. Apoi le poți folosi pentru a face sărmăluțe în foi de viță.

Frunzele de viță sunt potrivite și pentru a fi puse în borcane împreună cu alte murături, deoarece ajută la păstrarea texturii crocante a acestora.

De asemenea, frunzele de viță pot fi congelate sau uscate. Pentru congelare, așază-le în teancuri de câte 20 de frunze, întinse, apoi pune-le într-o pungă pentru congelator și închide-o bine. Pentru uscare, trece o ață prin apropierea codițelor unui mănunchi de 20 de frunze și lasă-le să se usuce atârnate. Când ai nevoie de ele, pune-le în apă clocotită până când își recapătă parțial culoarea verde.

Beneficiile frunzelor de viță de vie

Bogate în antioxidanți

„Aceste frunze sunt bogate în flavonoide, acizi fenolici și vitamina C, care neutralizează radicalii liberi și reduc stresul oxidativ, unul dintre factorii care contribuie la apariția bolilor cronice”, spune nutriționistul Avni Kaul.

 În cadrul unui studiu publicat în revista Food and Chemical Toxicology, cercetătorii au descoperit că extractul din frunze de viță are un efect protector prin îmbunătățirea statusului antioxidant.

Mențin sănătatea oaselor

Calciul nu este singurul nutrient de care ai nevoie pentru oase puternice și sănătoase.

„Aceste frunze sunt o sursă excelentă de vitamina K, un nutrient esențial pentru menținerea densității minerale osoase”, spune specialistul.

Vitamina K contribuie, de asemenea, la prevenirea pierderii masei osoase și a fracturilor, în special în cazul femeilor cu risc de osteoporoză.

Susțin sănătatea ochilor

Nu doar morcovii conțin vitamina A și betacaroten. Acești nutrienți se găsesc și în frunzele de viță și sunt importanți pentru sănătatea ochilor.

„Aceștia susțin funcționarea retinei, previn orbirea nocturnă și reduc riscul degenerării oculare asociate înaintării în vârstă”, spune Kaul, conform healthshots.

Ajută digestia

Frunzele de viță sunt bogate în fibre alimentare, care favorizează motilitatea intestinală, adică mișcările sistemului digestiv, și ajută la prevenirea constipației.

Fibrele din aceste frunze contribuie, de asemenea, la menținerea echilibrului florei intestinale și la susținerea unui microbiom sănătos”, spune specialistul.

Etichete: vita de vie, borcan, camara, sarmale,

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