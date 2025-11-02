Secretul ciorbei de pește, aflat de la un pescar din Delta Dunării. Reportaj la Sulina

Stiri Diverse
02-11-2025 | 09:41
Ciorbă de pește
Getty Images

E toamnă, iar Sulina se cufundă ușor-ușor în liniște.

autor
Știrile PRO TV

Turiștii au plecat, se vor întoarce abia la primăvară încolo, când vor putea din nou să admire natura în toată măreția ei și păsările de tot felul, să iasă cu bărcile sau cu caiacele pe canale înguste și să se bucure de frumusețea și de liniștea acestui tărâm binecuvântat care este Delta Dunării.

Pe la pensiuni mai sunt doar câțiva pescari veniți de prin țară să se bucure de ultimele partide de pescuit din sezon.

Ei sunt cei care practică pescuitul de plăcere, dar la Sulina mai sunt și cei care din asta trăiesc de o viață. Unul dintre ei e Paul. Paul Frangeti. Spune că e din neam de greci, printre ultimele familii de la Sulina.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro

Citește și
pește
Alimentul perfect e peștele, care hrănește și hidratează în același timp. Care e explicația
Eveniment grandios la Cairo. Cel mai mare muzeu din Egipt a fost inaugurat în prezența a mai multor lideri mondiali

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: delta dunarii, pescar, ciorbă de pește,

Dată publicare: 02-11-2025 09:41

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
Citește și...
Cum să păstrezi peștele sănătos. Gătirea corectă și metodele de conservare care protejează grăsimile valoroase
Doctor de bine
Cum să păstrezi peștele sănătos. Gătirea corectă și metodele de conservare care protejează grăsimile valoroase

Preparat la cuptor fără ulei sau transformat în borș. Așa se face peștele, dacă vreți să-i păstrați valoroasele grăsimi pe care le conține. Din păcate, acest aliment perfect e ușor de distrus prin gătire.

Alimentul perfect e peștele, care hrănește și hidratează în același timp. Care e explicația
Doctor de bine
Alimentul perfect e peștele, care hrănește și hidratează în același timp. Care e explicația

În duminica Floriilor, vorbim despre alimentul perfect, peştele. Singurul care hrănește și hidratează în același timp. Organismul are nevoie ca de apa de acizi grași esențiali.

Forța naturii. Grăsimile din sânge pot fi învinse tot cu grăsime, care devine medicament. Sursa este peștele
Doctor de bine
Forța naturii. Grăsimile din sânge pot fi învinse tot cu grăsime, care devine medicament. Sursa este peștele

Grăsimile din sânge - LDL colesterol și trigliceride - crescute. Înseamnă cel mai mare risc cardiovascular. Dar aceste grăsimi din sânge pot fi învinse tot cu... grăsime. Grăsimile Omega 3 devin astfel medicament.

Recomandări
Congresmenii americani vor să blocheze reducerea trupelor americane din România şi din alte ţări ale flancului estic al NATO
Stiri externe
Congresmenii americani vor să blocheze reducerea trupelor americane din România şi din alte ţări ale flancului estic al NATO

O alianță bipartidică formată din personalități influente din domeniul apărării din Congresul SUA intenționează să blocheze planul administrației Trump de a retrage trupele din România și din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia.

Atac sângeros în Marea Britanie. Zece oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Keir Starmer: „Un incident îngrozitor”
Stiri externe
Atac sângeros în Marea Britanie. Zece oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Keir Starmer: „Un incident îngrozitor”

Zece persoane au fost tratate pentru răni care le-au pus viaţa în pericol după o serie de atacuri cu cuţitul care au avut loc sâmbătă într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei. Doi bărbaţi au fost arestaţi.

Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui
Stiri Politice
Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui

Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. El spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 23

21:09

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 8

23:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Noiembrie 2025

26:58

Alt Text!
I like IT
Ediția 25 - 2025

22:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28