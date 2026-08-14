O eclipsă totală de Soare este un fenomen atât de rar încât poate justifica o călătorie de mii de kilometri. Pentru familia conducătoare a Qatarului, însă, deplasarea în Mallorca a venit la bordul unui avion pe măsura statutului său: un Boeing 747-8 VIP, operat de Qatar Amiri Flight, notează Luxury Launches.

Aeronava a zburat de la Doha la Mallorca înaintea eclipsei totale de Soare din 12 august, oferind familiei regale un loc privilegiat pentru unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice.

Nu există însă o confirmare oficială că emirul Tamim bin Hamad Al Thani s-a aflat la bord sau că eclipsa a fost motivul deplasării. Coincidența este însă greu de trecut cu vederea.

Avionul VIP 747 al emirului a ajuns în Mallorca pe 10 august 2026, cu două zile înaintea eclipsei, potrivit publicației Majorca Daily Bulletin. Palma se afla în zona de totalitate, ceea ce le-a oferit celor aflați pe insulă șansa de a vedea fenomenul rar, chiar dacă Soarele a fost foarte aproape de orizont.

Momentul este cu atât mai interesant cu cât Qatarul nu s-a aflat pe traiectoria eclipsei totale din 12 august. Pentru a vedea fenomenul în totalitate, familia regală ar fi trebuit, așadar, să călătorească în afara țării.

Avionul de lux al familiei regale, mai mult decât un simplu Boeing 747

Aeronava regală a emirului Qatarului nu este un Boeing 747 comercial transformat ulterior într-un avion VIP. Este un Boeing Business Jet construit din fabrică, operat de Qatar Amiri Flight, flota de avioane VIP a statului.

Aeronava asociată vizitei din Mallorca, înmatriculată A7-HHE, are și o istorie aparte. A fost primul Boeing 747-8 Intercontinental livrat vreodată unui client, fiind predat pe 28 februarie 2012, înainte ca Lufthansa să primească primul său 747-8I.

Primul zbor al aeronavei a avut loc pe 30 ianuarie 2012. Ulterior, avionul a fost livrat într-o configurație nefinisată, pentru a trece printr-un amplu proces de amenajare VIP.

Lucrările au inclus elemente asociate cu Aeroloft, proiectat de Greenpoint, precum și cu Lufthansa Technik. Aeronava pare să fi intrat în serviciu complet, în configurația VIP, în jurul anului 2016.

Jumbo-jetul care dă bătăi de cap aeroportului din Palma

Dimensiunile avionului sunt impresionante chiar și pentru un jumbo-jet. Aeronava are aproximativ 76,3 metri lungime și o anvergură de 68,4 metri.

Anvergura o încadrează în categoria ICAO Code F, ceea ce presupune cerințe operaționale speciale pe unele aeroporturi.

La Palma, dimensiunile aeronavei au generat în trecut probleme operaționale. Controlorii de trafic aerian s-au plâns că avionul poate utiliza doar una dintre pistele aeroportului, iar aceasta trebuie inspectată după plecarea aeronavei.