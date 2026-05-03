Laboratoare smart în școli românești, dar nefolosite. Milioane de euro investiți în tehnologie care stă degeaba

Cu bani europeni, școlile au fost dotate cu tehnologie care ar trebui să aducă lecțiile mai aproape de realitate. Pe hârtie, totul e acolo: laptopuri, imprimante 3D, softuri educaționale.

În practică, important e felul în care sunt folosite. Între investiție și elev rămâne același pas dificil: transformarea echipamentelor în lecții care chiar contează.

Ne mutăm în comuna prahoveană Bălțești. Prin PNRR, primarul a cumpărat, cu 560 de mii de euro, mobilier și aparatură IT pentru școlile din comună. Când ne vede, ne cere să părăsim primăria.

Își amintește că l-am mai vizitat o dată, în urmă cu 4 ani, pentru că un drum care a costat milioane de euro nu era bine făcut.

Subiectul prezenței noastre îl calmează. Vrea să vorbească despre investițiile în educație, dar nu în fața camerei. Spune că e stresat pentru că anul trecut a avut percheziții de la procurori.

ION RADU, PRIMARUL COMUNEI BĂLȚEȘTI

– Am avut control.

– Și acum sunteți în anchetă?

– După doi ani, sunt la primul termen în camera preliminară.

Primarul a fost reținut 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, într-un dosar de abuz în serviciu, conflict de interese și delapidare. Anchetatorii susțin că ar fi făcut plăți de milioane de lei către două firme pe care le controla prin interpuși, iar banii ar fi ajuns ulterior la el și la membri ai familiei.

Astăzi, dosarul se află în camera preliminară, iar edilul își continuă activitatea la conducerea comunei. În paralel, se laudă cu dotările pentru școli, achiziționate cu fonduri din PNRR.

În laboratorul de informatică al Școlii Profesionale din comună găsim laptopuri, videoproiector, imprimantă și scanner 3D.

– Aveți și imprimantă 3D?

– Da, există.

– Dar o folosiți? Aveți materialele necesare sau doar echipamentul? Pentru că, în mod normal, ar trebui să producă piese.

– Deocamdată este la atelierul de mecanică, la specializarea tehnică.

– Și materialele cine ar trebui să le aducă?

– Noi.

– Le cumpărați?

– Da, trebuie să stabilim exact ce tipuri de materiale sunt necesare, în special materiale plastice compozite.

– Deci imprimanta a venit fără consumabile. Înțeleg. Și când le veți cumpăra? Altfel, echipamentul stă nefolosit.

– Încă analizăm exact ce ne trebuie și de unde le putem achiziționa.

– Furnizorul ar fi trebuit să vă ofere aceste informații. Există documentație?

– Da, există documentație.

– Am văzut că aceste echipamente funcționează împreună cu un scanner. Practic, scanați piesa și apoi o reproduceți cu imprimanta.

– Da.

– Dar, în lipsa materialelor, nu o puteți folosi.

Aceste echipamente ar trebui să-i ajute pe elevii care urmează specializări tehnice să construiască motoare sau alte agregate, folosind piese proiectate de ei și realizate prin imprimare 3D.

Pe una dintre mese, strecurat printre componentele IT, descoperim un manual de mecanică tipărit în anii ’80.

– Aceasta este o carte din 1981.

– E o relicvă.

– O mai folosiți?

– Da, la disciplina mecanică, la specialitate.

– Deci folosiți și tehnologie nouă, dar și manuale foarte vechi.

– Da. Am și eu manuale pe care le-am păstrat.

– Credeți că este nevoie de un astfel de manual?

– Da, este.





– Uitați, de exemplu, o piesă ca aceasta ar trebui scanată cu scannerul 3D și apoi reprodusă cu imprimanta, din material compozit. Când veți putea face asta?

– Încercăm.

Directoarea școlii se laudă cu tablele inteligente instalate în fiecare clasă. Spune că folosește softuri educaționale la lecții și că pandemia i-a ajutat să se adapteze. Nu e clar însă de ce reprezentanții Ministerului nu le-au oferit nici până azi acces la platforma EDULIB, care a costat aproape 50 de milioane de euro din fonduri europene.

– Au venit echipamentele?

– Da. Avem laptopuri, sunt configurate cu conturi pentru ambele școli. Am primit și ecrane, videoproiectoare. Acum avem table inteligente, nu mai e nevoie de videoproiectoare.

– Și cine trebuia să le instaleze și să le configureze?

– Noi.