Este ocazia perfectă să-și întâlnească autorii preferați și să profite de cele mai bune prețuri. În acest fel, organizatorii speră să ajute la resuscitarea industriei. În 2026, vânzările de carte au scăzut cu 30 de procente.

Cărțile cu 10 lei sau reducerile între 10 și 40% îi ademenesc pe cititori la salonul internațional de carte. Iar printre standuri nu ai loc.

Anul acesta au văzut lumina tiparului sute de titluri pentru toate vârstele.

Cărți noi și spectacole pentru copii

„Melcul Fulger și puterea dragostei”, de Alex Donovici, se bucură deja de mare succes și este continuarea așteptată a unei serii după care cei mici sunt înnebuniți.

Cartea a fost prezentată împreună cu un spectacol de teatru cu păpuși.

La un alt stand l-am întâlnit pe carismaticul Miguel Gane, autorul român bine cotat în țările de limbă spaniolă. Astăzi a lansat a doua sa carte în română.

Miguel Gane: „Albastru este o antologie de poezie compusă cu poeme pe care le-am scris în cărțile publicate deja în Spania, pe parcursul a 10 ani. Simt și un pic de presiune pentru că, după primul volum, care a funcționat destul de bine, mă arăt așa dezbrăcat și gol în fața oamenilor, în fața cititorilor.”

Industria de carte și scăderea vânzărilor

Corespondent Știrile PRO TV: „La această ediție a salonului internațional de carte sunt organizate peste 400 de lansări. Întâlnirea și interacțiunea cu autorii fiind un pretext bun pentru apropierea cititorilor de literatură, mai ales în contextul în care vânzările au scăzut anul acesta, în medie, cu 30%.”

Bogdan Ungureanu, Asociația Editorilor: „Scăderea vânzărilor s-a accentuat, majoritatea editurilor înregistrează scăderi de 30%. Cartea știind foarte bine că nu e pe locuri fruntașe la achiziții în coșul de cumpărături al românilor. Cumpărăturile sunt ponderate în coș, literatură cu tematică sportivă, ficțiune, cărți de copii.”

Salonul de carte este deschis și duminică.