Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană când vine vorba de participarea la cursuri online și folosirea cărților în format electronic.

Cei care vor să-și îmbogățească cunoștințele preferă cursurile cu prezență fizică și cărțile tipărite, cu miros de cerneală tipografică.

România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința învățării digitale, arată datele Eurostat. Puțin peste 10% dintre români au urmat un curs online, în comparație cu 60% în Olanda și Irlanda.

Tânăr: „Sunt mai de modă veche. Prefer să rămân în categoria fizic.”

Conf. univ. dr. Bogdan Nadolu, sociolog: „la noi nu se valorizează prea mult aceste cursuri. Poți să faci oricât de multe, primești certificările, dar nu te ajută la nimic. Și-atuncea e puțin inutil și fără sens să mai dai niște bani.”

Cursurile online, mai mult pentru certificări

Cei care aleg totuși un curs online încearcă să obțină diverse certificări, necesare la locul de muncă.

Femeie: „Am făcut cursuri online o grămadă, dar în special în sfera IT, pentru că lucrez în industria asta."

Conf. univ. dr. Bogdan Nadolu, sociolog: „Dacă angajatorul solicită o specializare în, nu știu, inspector resurse umane, sau altceva, atunci evident că, dacă e o condiție pentru a fi promovați, fără nicio problemă se fac și la noi.”

Lectura digitală, în continuare pe ultimul loc

Și când vine vorba despre lectură, românii au un comportament similar. Țara noastră se află în coada țărilor europene la consumul de audiobook-uri și e-book-uri, potrivit datelor Eurostat. Românii preferă în continuare cărțile tipărite.

Tânăr: „Îmi place aspectul ăsta, sau tactilitatea asta, când ții o carte în mână. Se simte diferit."

Femeie: „Mie îmi place foarte mult să le simt, să știu câte pagini mai am de dat, să le simt mirosul."

Lect. univ. dr. Radu Pavel Gheo, scriitor: „Ține de un reflex și de o obișnuință, de o adaptare mai redusă, să zicem, la mediul digital.”

Cărțile în format digital vin totuși cu niște avantaje: nu ocupă spațiu și oferă acces rapid la sute de titluri. În plus, cărțile audio pot fi ascultate când stăm în trafic sau în timpul activităților casnice.