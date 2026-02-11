Organizatorii spun că interesul pentru lectură este tot mai mare, iar piața de carte din România a crescut semnificativ în ultimul an.

La Gala Premiilor Literare au fost recompensate cele mai apreciate cărți ale anului, desemnate prin votul cititorilor, la categorii precum ficțiune, dragoste, thriller, fantasy și nonficțiune.

Premiul special – Cartea Anului 2025 – a fost acordat de un juriu format din 60 de reprezentanți ai lumii literare.

Femeie: „A fost foarte frumos, a acoperit toate ariile și e foarte curpinzător. Cartea anului, am mai citit alte cărți scrise de ea și îmi place stilul ei.”

Reporter: „Ce v-a atras atenția?”

Femeie: „Cartea anului, Când ești fericit, lovește primul și cea mai citită carte de dezvoltare personală – Poți și meriți mai mult. Eu sunt optimistă, există un interes mare pentru citit.”

Actorul Marius Manole a primit premiul pentru cea mai bună carte de non-ficțiune, cu volumul „Fericirea e în actul următor”.

Îi încurajează pe români să citească zilnic.

Marius Manole, actor: „Părerea mea este că trebuie mers peste ei în școli, eu mă duc fac asta, trebuie mers și povestit și spus și să le arăți că contează, că nu strică, te ajută să fii mai empatic. Fac un exercițiu în fiecare zi: să citesc minim 10 pagini. E ca o igienă personală a creierului. Când vă beți cafeaua, citiți 10 pagini.”

Medicul Dumitru Constantin Dulcan – cunoscut în special pentru cartea „Inteligența materiei” – le recomandă tinerilor să lase mai des telefoanele și să descopere literatura.

Dumitru Constantin Dulcan, medic neurolog: „Este foarte important să nu se limiteze doar la distracția între prieteni și la privirea unui ecran. Literatura scrisă are o valoare inestimabilă și ne învață mult mai multe.”

Femeie: „Emoționant, înălțător. Sunt fericită că am ajuns în această seară aici.”

Florin Enceanu, director Editura Bookzone: „Am lansat o provocare, aceea de a crește piața din România cu 10%. Rezultatul e cât se poate de clar. Era piața de carte la acel moment la 100 de milioane de euro, iar acum a crescut la 130 de milioane de euro. Am crescut bugetul de promovare de la 3 milioane de euro la 4,5 milioane de euro în 2025. Am transformat cititorii pasionați în ambasadori literari; cei care citesc o carte pot ajuta și pot fi un motiv pentru care cineva deschide o carte.”

Cea mai apreciată carte de dezvoltare personală a fost „Poți și meriți mai mult”, de Irina Binder, iar premiul pentru ficțiune a mers către „Râul înghețat” de Ariel Lawhon.