Salata de vinete este unul dintre preparatele îndrăgite ale toamnei, însă rețeta clasică poate ajunge să conțină o cantitate considerabilă de ulei sau maioneză. Deși aceste ingrediente contribuie la gustul bogat și la textura cremoasă a salatei, folosirea lor în exces crește semnificativ aportul caloric al preparatului. Pentru cei care își doresc o variantă mai ușoară, reducerea cantității de ulei nu înseamnă însă renunțarea la consistența fină și cremoasă a salatei. Există un ingredient simplu care poate înlocui o parte din ulei și poate păstra textura plăcută a preparatului.

Cât de calorică este, de fapt, salata de vinete

Vânăta este una dintre legumele cu un aport caloric redus, fiind bogată în apă și fibre. Potrivit Mihaelei Bilic, problema apare însă atunci când este transformată în clasica salată de vinete, prin adăugarea unei cantități mari de ulei sau a maionezei. Astfel, un preparat care pornește de la o legumă ușoară poate deveni mult mai consistent din punct de vedere caloric.

„Salata de vinete nu e o salată, ci o maioneză plină de calorii”, explică medicul nutriționist Mihaela Bilic, atrăgând atenția asupra cantității de ulei folosite în rețeta tradițională. Vânăta în sine are un aport caloric redus, însă uleiul este mult mai dens caloric: o singură lingură poate aduce aproximativ 100 de calorii.

În același timp, vânăta rămâne un aliment versatil, care poate fi folosit într-o varietate de preparate. De la clasica salată de vinete românească și până la baba ganoush, ratatouille, parmigiana di melanzane, musaca sau vinete umplute, această legumă poate sta la baza unor rețete atât de aperitive, cât și de feluri principale.

Pentru o variantă mai ușoară a salatei de vinete, cantitatea de ulei poate fi redusă, fără ca preparatul să își piardă textura cremoasă. Alegerea ingredientelor potrivite permite obținerea unei salate gustoase și consistente, dar cu un aport caloric mai mic decât cel al rețetei clasice.

Cum faci salată de vinete dietetică și cremoasă

O variantă mai ușoară a salatei de vinete pornește de la aceeași bază: vinete coapte, bine scurse și tocate fin. Diferența este în cantitatea de grăsime adăugată. Uleiul poate fi folosit în continuare pentru gust și pentru textura specifică, însă într-o cantitate mai mică. Pentru ca salata să rămână cremoasă, este important ca vinetele să fie bine coapte și să nu fie lăsate cu prea mult lichid după coacere.

Un alt truc este să adaugi treptat uleiul, amestecând continuu, în loc să îl torni dintr-o dată. În acest fel, grăsimea se încorporează mai bine în pulpa vinetelor, iar salata capătă o consistență fină și omogenă chiar și atunci când cantitatea de ulei este redusă.

Ingredientul care înlocuiește o parte din ulei

Pentru o salată de vinete mai puțin calorică, o parte din ulei poate fi înlocuită cu iaurt grecesc. Acesta aduce cremozitate și contribuie la obținerea unei texturi catifelate, fără să fie nevoie de aceeași cantitate de ulei ca în rețeta tradițională.

Pentru un rezultat echilibrat, iaurtul se adaugă după ce vinetele au fost tocate și scurse, iar compoziția se omogenizează bine. Este recomandat un iaurt grecesc simplu, cu o consistență densă, deoarece unul prea lichid poate face salata apoasă. Cantitatea poate fi ajustată în funcție de textura dorită, astfel încât gustul vinetelor să rămână predominant.

Cât ulei se pune, de fapt, în salata de vinete

Cantitatea de ulei nu trebuie să fie foarte mare pentru ca salata de vinete să fie cremoasă. Într-o variantă mai ușoară, uleiul poate fi adăugat treptat, câte puțin, până când se ajunge la consistența dorită. Cantitatea exactă depinde și de cât de bine au fost scurse vinetele, deoarece pulpa care păstrează mai multă apă va necesita o abordare diferită.

Este important și tipul de ulei folosit. Uleiul de floarea-soarelui este frecvent întâlnit în rețeta românească datorită gustului neutru, însă poate fi folosit și ulei de măsline, dacă aroma acestuia este pe placul celor care pregătesc salata. Indiferent de alegere, reducerea cantității de ulei scade și aportul caloric al preparatului.

Cum obții o salată de vinete fină fără mult ulei

Secretul unei salate cremoase nu stă doar în cantitatea de ulei. Coacerea și scurgerea corectă a vinetelor sunt la fel de importante. Vinetele trebuie coapte până când pulpa devine foarte moale, apoi lăsate să se scurgă bine pentru eliminarea excesului de lichid.

După scurgere, pulpa poate fi tocată fin cu un cuțit, apoi amestecată energic. Uleiul se adaugă puțin câte puțin, iar pentru o variantă mai ușoară se poate completa cu iaurt grecesc. În acest fel, salata capătă o consistență omogenă și cremoasă, fără să fie nevoie de o cantitate mare de grăsime.