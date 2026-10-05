"Europa a înregistrat o intensificare a atacurilor hibride, a tentativelor de sabotaj şi a încălcărilor spaţiului aerian de către Rusia în ultimele săptămâni. Rachete şi drone ruseşti au încălcat din nou spaţiul aerian al Republicii Moldova în weekend. Iar acest lucru este complet inacceptabil", a declarat Kaja Kallas (foto articol), potrivit Agerpres.

Pe 30 septembrie, Rusia a lansat o campanie aeriană masivă împotriva reţelei energetice a Ucrainei, lovind instalaţii electrice şi infrastructură în zona Kievului şi în alte regiuni, în cel mai amplu atac asupra obiectivelor energetice din ultimele luni.

În Republica Moldova, situată la graniţa de vest a Ucrainei, Ministerul Apărării a anunţat că trei drone au pătruns în spaţiul aerian al ţării în cursul acelei zile.

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat de asemenea săptămâna trecută că Germania se confruntă cu un număr tot mai mare de atacuri hibride din partea Rusiei, promiţând totodată continuarea sprijinului pentru Ucraina în ceea ce se anunţă a fi cea mai grea iarnă de la începutul invaziei ruse din 2022.

Autorităţile germane au avertizat în repetate rânduri că Rusia desfăşoară o campanie hibridă care include atacuri cu drone şi atacuri cibernetice, acuzând Moscova că s-ar afla în spatele unei tentative de atac cu dronă pe aeroportul din Leipzig în luna august.

Moscova a respins acuzaţiile formulate de guvernele şi serviciile de informaţii occidentale.