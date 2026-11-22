Cele mai scumpe obiecte au fost un ceas de buzunar al pasagerei de clasa a treia Mary Mangan, care s-a vândut cu 250.000 de lire sterline, și un inel cu diamant purtat de celebra pasageră Lady Duff Gordon, care a fost achiziționat pentru 140.000 de lire sterline, notează News.ro.

Un alt obiect a fost o scrisoare detaliată, pătată de apă, recuperată de lângă cadavrul autorului său, pasagerul de clasa întâi Ramon Artagaveytia Gomez, care a fost scoasă la licitație pentru 80.000 de lire sterline.

Licitatorul Andrew Aldridge, de la casa de licitații Henry Aldridge and Son din Devizes, Wiltshire, a declarat că această „vânzare epică” este o dovadă a interesului global de durată pentru această poveste tragică.

Titanic a pornit în călătoria sa inaugurală pe 10 aprilie 1912 și s-a scufundat în zorii zilei de 15 aprilie, provocând moartea a aproximativ 1.500 de persoane.

Ceasul de aur a fost găsit asupra cadavrului pasagerei irlandeze Mangan, în vârstă de 32 de ani, și a fost înapoiat familiei sale împreună cu celelalte bunuri ale acesteia.

Recent, ceasul a fost expus timp de câteva săptămâni alături de restul Colecției Mangan la Titanic Belfast. Mangan se mutase în Statele Unite și se întorsese în Irlanda la începutul anului 1912 pentru a-și vizita familia.

Rara scrisoare, redactată la bord în limba spaniolă, pe hârtie cu antetul oficial al Titanicului, descrie nava în detaliu, de la culorile vopselei până la temperatura din interior și numărul oaspeților de la cină.

Aceasta a fost unul dintre cele peste 100 de obiecte legate de pachebot care au fost vândute, printre care un document de asigurare, care s-a vândut cu 27.000 de lire sterline, și un bilet rar, care s-a vândut cu 45.500 de lire sterline.

Un alt obiect a fost o carte poștală scrisă de Jack Phillips, un operator radio cu experiență care a murit în dezastru după ce a întreprins acțiuni eroice.

Phillips a rămas la postul său, trimițând semnale de ajutor prin radio, și a ajutat la coordonarea eforturilor de salvare pe măsură ce nava se scufunda.

Cartea poștală, care fusese scrisă cu patru zile mai devreme către sora sa, Elsie, a fost vândută pentru aproape 32.000 de lire sterline.

„Valoarea totală a vânzărilor a depășit cu mult 1 milion de lire sterline, iar obiectele de pe Titanic au reprezentat o mare parte din această sumă”, a declarat Aldridge.

El a precizat că ceasul a doborât recordul pentru un obiect vândut care a aparținut unui pasager de clasa a treia, în timp ce inelul a fost vândut la cea mai mare sumă înregistrată vreodată pentru o bijuterie provenită de pe Titanic.

„Interesul pentru această poveste este global, clienții mei vin din toate colțurile lumii”, a spus el.

„Cred că prețurile reflectă interesul de durată pentru acest subiect, iar ceea ce facem noi cu aceste obiecte este să păstrăm vii amintirile oamenilor”, a adăugat el.