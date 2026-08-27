Situația este evidentă în mai multe sectoare, dar mai ales în construcții, unde, la fel ca în alte țări din Uniunea Europeană, o mare parte dintre angajați se apropie de vârsta pensionării, iar generațiile tinere nu reușesc să acopere deficitul de personal.

Sunt meserii solicitante care, în multe cazuri, nu îi atrag pe tineri. Potrivit Oficiului Federal de Statistică al Elveției (FSO), citat în raportul său privind cererea de forță de muncă, sectorul are nevoie urgent de peste 20.000 de profesioniști, scrie Noticias Trabajo.

Un avantaj al domeniului construcțiilor este că pentru unele dintre posturi nu sunt necesare studii superioare sau calificări complexe. Totuși, Societatea Elvețiană a Antreprenorilor din Construcții (SBV) precizează că există locuri de muncă atât pentru muncitori pe șantier, cât și pentru tehnicieni și specialiști, în cazul cărora este necesară o pregătire profesională.

Datele indică, astfel, un deficit de personal care se accentuează pe fondul lipsei de înlocuire a generațiilor care se pensionează. Situația nu pare să se îmbunătățească, în condițiile în care tinerii preferă domenii precum administrația, finanțele și noile tehnologii. În Elveția au o prezență importantă și industriile farmaceutică și de inginerie.

În același timp, sectorul construcțiilor continuă să crească, odată cu populația. Sunt alocate fonduri importante pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, dar și pentru construirea de noi locuințe.

Din acest motiv, companiile se bazează tot mai mult pe forța de muncă din străinătate. Pentru cei care caută un loc de muncă sau vor să-și îmbunătățească situația financiară, salariul este unul dintre principalele criterii. În Elveția, veniturile sunt mai mari, însă și costul vieții este pe măsură.

Salariul este stabilit în funcție de mai mulți factori, printre care categoria profesională, experiența și regiunea în care se află compania.

Ce salarii se pot câștiga în construcții

Pentru a înțelege mai bine nivelul veniturilor, trebuie consultat acordul-cadru din sectorul construcțiilor, care stabilește salariile minime pentru fiecare categorie profesională.

Un muncitor necalificat sau un ajutor fără pregătire profesională poate câștiga între 4.500 și 5.000 de franci elvețieni pe lună, echivalentul a aproximativ 4.700-5.200 de euro.

Pentru un angajat cu experiență, veniturile ajung la aproximativ 5.000-5.500 de franci, adică între 5.200 și 5.700 de euro.

În cazul specialiștilor, salariile cresc până la 5.500-6.500 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 5.700-6.800 de euro pe lună.

Cele mai mari venituri sunt oferite persoanelor care ocupă funcții de conducere în companii. Un manager sau un șef poate ajunge la un salariu lunar de aproximativ 6.500-8.500 de franci, respectiv circa 6.800-8.900 de euro.

Trebuie ținut cont însă că viața în Elveția este foarte scumpă. Chiria unei garsoniere sau a unui apartament poate ajunge la aproximativ 1.200 de franci pe lună, motiv pentru care mulți dintre muncitorii veniți din străinătate aleg să închirieze o cameră și să locuiască împreună cu alte persoane.

De asemenea, din salariu trebuie plătite asigurarea medicală, alimentele, transportul, taxele și contribuțiile sociale. În funcție de canton și de situația personală, unele taxe sunt reținute direct din salariu.

Un alt avantaj este că, în sectorul construcțiilor din Elveția, angajații primesc 13 salarii pe an, ceea ce face ca venitul anual să fie unul considerabil.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a lucra în Elveția

Condițiile pentru a munci în Elveția diferă în funcție de țara de origine. România este stat UE, iar acordul privind libera circulație se aplică cetățenilor români. Românii nu au nevoie de viză pentru a intra în țară. Dacă lucrezi mai puțin de 3 luni, nu ai nevoie de permis de ședere, însă activitatea trebuie notificată autorităților.

Pentru un contract mai lung, trebuie să se înregistreze la comuna unde locuiește și să obțină permisul corespunzător. Pentru un contract de cel puțin 12 luni sau pe perioadă nedeterminată, este în general vorba despre permisul B UE/AELE.

În ceea ce privește limba, cunoașterea germanei elvețiene nu este obligatorie, însă limba germană reprezintă un avantaj. În funcție de regiune, sunt folosite și franceza, italiana și retoromana.

În cantoanele francofone, precum Geneva, Vaud și Neuchâtel, cunoașterea limbii franceze este esențială.

Pentru locurile de muncă din construcții este important ca angajații să poată comunica eficient cu colegii, inclusiv din motive de siguranță. De asemenea, este util să cunoască indicatoarele rutiere și semnalizarea utilizată pe șantiere.

Locurile de muncă pot fi găsite prin platforme specializate precum rețeaua EURES, dar și prin intermediul birourilor locale de ocupare a forței de muncă sau al agențiilor de recrutare și muncă temporară.