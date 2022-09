S-au deschis târgurile de toamnă. Care sunt cele mai căutate produse de sezon

Și în centrul orașului Cluj-Napoca, mii de oameni au ieșit să cumpere legume naturale, produse tradiționale din carne, fructe și multe altele.

Chiar de la intrarea în târgul din comună Ighiu, pofticioșii au fost atrași de mirosurile îmbietoare ale preparatelor făcute după rețete străvechi.

Bărbat: „Foarte bun, foarte bun recomand la toată lumea să cumpere.”

La fel de căutat a fost și mustul stors cu teascul din struguri proaspăt culeși.

Bărbat: „Dulceag și are un gust de busuioacă, mirosul super.”

Ovidiu Negrea, producător: „Un an 2022 destul de dificil pentru viticultură am avut o întârziere în primăvară, a urmat o vară secetoasă. Am adus struguri pe care îi procesăm la fața locului pentru a avea un must proaspăt, de calitate.”

Oamenii au avut de unde alege. Ceapă, ardeii, cartofii și merele au fost printre preferatele celor care vor să își asigure o cămară bogată pentru la iarnă.

Clientă: „Am mai cumpărat porumb, ardei.”

Reporter: „Cum vi se pare prețurile?”

Clientă: „Așa și așa. Mi se par mai bune, mai cu gust.”

Fermierii au adus la târg și cele mai frumoase exemplare de mioare.

Denis, crescător de oi: „Au niște calități foarte bune, dau miei, miei frumoși, stau bine la muls.”

Reporter: „Cât costă o astfel de oaie?”

Denis, crescător de oi: „În jur la 800 de lei, 1000.”

Traian Rusu, primar Ighiu: „Expozanți sunt foarte mulți, cam aproximativ 200, din care peste 100 de expozanți sunt crescători de animale și agricultori.”

Și în orașul Cluj-Napoca, producătorii locali și-au expus roadele cu ocazia Zilei Recoltei.

Adriana Turc producător local: „Tot ce vedeți este produs de noi. Gogoșarul kapia 10 lei, ardeiul gras 8 lei, ceapa 5-6 lei, morcovul 5 lei, pătrunjelul 12 lei, păstârnacul 12 lei.”

Pentru că în orice bucătărie nu trebuie să lipsească produsele din carne, oamenii au stat minute bune la coadă pentru un fir de cârnați sau o bucată de șuncă afumată.

Ioana Cordiș, producător local: ,,Tot ce ține de porc și se făcea în gospodăria bunicilor mai demult producem și noi. Un kilogram de cârnaț ajunge undeva la 39-40 lei, șunca este la 50 de lei kilogramul, slănina 37 de lei.”

Femeie: „Am cumpărat să punem pe toamnă. Am cumpărat gogoșari, ardei kapia și niște roșioare pentru copii.”

Atât târgul din Cluj-Napoca, cât și cel de la Ighiu, din Albă, sunt deschize și astăzi.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 18-09-2022 09:22