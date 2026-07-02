44% spun că vor să dobândească o abilitate nouă în concediu ori să experimenteze un meșteșug.

Oferta este bogată: în țară au loc ateliere de pictură, țesut, olărit, excursii la cules de ciuperci și ture de fotografie.

Cursurile de gătit stârnesc însă cel mai mare interes printre români.

Manuela Ivan pictează pe lemn, în stil tradițional săsesc și secuiesc. De șase ani primește în atelier turiști dornici să învețe ceva nou. Am experimentat și noi o asemenea lecție.

Manuela Ivan, artist: „Fac mai întâi tulpina, cu o singură mișcare, dacă se poate. Trebuie să apeși constant.”

Turiștii pot picta și cutii din lemn pentru ceai, cuiere sau chiar lăzi de zestre. Un astfel de atelier costă între 100 de lei și 350 de lei.

Manuela Ivan, artist: „Am o prietenă foarte bună, americancă, și a umblat prin toată lumea. M-a împins de la spate să fac aceste ateliere."

Raluca Mureșan este specialist în turism și director de croazieră. Când merge în vacanțe, descoperă și testează lucruri noi. În Franța, la Nisa, de pildă, a învățat să facă parfumuri, în Olanda și în Porto a pictat pe faianță. Ba chiar a învățat alfabetul coreean, când a călătorit în Asia.

Raluca Mureșan, specialist în turism: „Din ce în ce mai multe persoane își doresc o activitate, își doresc să învețe ceva, își doresc să simtă că s-au dezvoltat în acel timp liber. Cred că din dorința de a maximiza timpul pe care îl avem pentru vacanță, din dorința de a simți că facem ceva în plus pentru noi, dar și din dorința reală de a învăța ceva nou.”

Datele unui studiu recent arată că aproape jumătate dintre europeni plănuiesc să învețe ceva nou în vacanța de vară. Trendul e popular mai ales în rândul generației Z.

Natalia: „Mi-ar plăcea să învăț ceva tradițional de la noi. Pictură tradițională, olărit.”

Aihan: „Legat de animalele din zonă, de crescutul animalelor, întreținutul lor. Cu siguranță am participa, mai ales dacă ar fi în locul unde suntem cazați."

În topul domeniilor de interes se află conversațiile într-o limbă nouă, producția locală de alimente și băuturi, meșteșugurile tradiționale sau culesul hranei din natură. Românii sunt preocupați de gastronomie - 2 din 5 ar vrea să urmeze un curs de gătit în vacanță.