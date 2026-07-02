Este o afecțiune neurodegenerativă incurabilă care i-a afectat deja vorbirea și mișcările. Într-un interviu acordat postului NBC, actorul în vârstă de 80 de ani a vorbit deschis despre diagnostic, mărturisind că se luptă cu boala de mai mulți ani, transmite news.ro.

„Pot trăi cu asta, într-o anumită măsură”, a declarat Danny Glover, adăugând că este conștient că boala va avansa. „Sunt sigur că, pe măsură ce va avansa, lucrurile vor fi diferite și se vor schimba”. Actorul a subliniat însă sprijinul necondiționat al familiei sale: „Ei sunt alături de mine”.

O carieră prolifică și un activist dedicat

Danny Glover, care a primit un Oscar de onoare în 2022 pentru activitatea sa umanitară, are o carieră vastă, de la rolul polițistului corupt din thrillerul „Witness” (1985), la cele comice din „Familia Tenenbaum” (2001), și până la filme precum „The Color Purple” și „Mandela”. În televiziune, a avut roluri în seriale precum „Fallen Angels” și „Hearts and Minds”.

Glover este cunoscut și ca activist pentru drepturile civile și pentru implicarea sa în cauze sociale, iar diagnosticul său vine ca o veste șocantă pentru fanii care l-au urmărit de-a lungul unei cariere de peste cinci decenii.

Boala Alzheimer este o formă de demență care afectează memoria, gândirea și comportamentul și se agravează treptat. Potrivit Asociației Alzheimer, speranța medie de viață după diagnostic este de patru până la opt ani, deși unii pacienți trăiesc mai mult.