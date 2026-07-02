În consecinţă, unele dintre ele au început deja să reangajeze oameni pentru posturile eliminate, relatează CNBC.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Ford Motor Company, care readuce în companie sute de ingineri cu experienţă pentru a rezolva probleme de calitate pe care sistemele automatizate nu au reuşit să le identifice sau să le remedieze.

AI își arată limitele

Vicepreşedintele diviziei de inginerie hardware, Charles Poon, a declarat că inteligenţa artificială este un instrument valoros, însă performanţa ei depinde în totalitate de calitatea datelor cu care este antrenată.

Situaţii similare au apărut şi la Commonwealth Bank of Australia şi IBM. Banca australiană a concediat anul trecut peste 40 de angajaţi din serviciul de relaţii cu clienţii şi i-a înlocuit cu un asistent vocal bazat pe AI. Sistemul nu a făcut faţă volumului şi complexităţii solicitărilor, ceea ce a dus la creşterea numărului de apeluri şi, în final, la anularea concedierilor.

Şi IBM a întâmpinat limite similare. Compania a automatizat aproximativ 94% dintre solicitările de rutină din departamentul de resurse umane, însă restul de 6% – în special cazurile complexe şi dilemele etice – au necesitat intervenţia specialiştilor umani. Din acest motiv, IBM a anunţat că îşi va tripla angajările pentru posturile de nivel entry-level în Statele Unite în 2026. Directorul de resurse umane, Nickle LaMoreaux, a avertizat că fără recrutarea tinerilor angajaţi compania riscă să rămână fără specialişti în următorii ani.

Datele publicate de firma de consultanţă Orgvue confirmă această tendinţă. Aproximativ 39% dintre liderii de companii spun că au eliminat locuri de muncă din cauza implementării AI, însă 55% dintre aceştia recunosc ulterior că unele dintre aceste concedieri au fost o greşeală.

Potrivit companiei de resurse umane ADP, atunci când rezultatele generate de inteligenţa artificială sunt inconsistente sau dificil de aplicat în practică, firmele sunt obligate să reintroducă supravegherea umană. Acest lucru poate duce la dublarea muncii, încetinirea proceselor şi reducerea câştigurilor de productivitate promise de automatizare.

Companiile își schimbă strategia

Un alt sondaj, realizat de Robert Half, arată că 32% dintre managerii americani de recrutare au eliminat un post din cauza AI, iar ulterior au fost nevoiţi să recruteze din nou pentru aceeaşi funcţie sau pentru una foarte asemănătoare.

Concluzia care începe să se contureze este că inteligenţa artificială nu înlocuieşte complet oamenii, ci funcţionează cel mai bine atunci când îi completează. Tot mai multe companii îşi schimbă astfel strategia, trecând de la ideea de înlocuire a angajaţilor la un model bazat pe colaborarea dintre oameni şi AI.