Românii au lăsat mâncarea tradițională de sărbători și au apelat la restaurante. „Nu ne așteptam la așa încasări”

În realitate, s-au întors la șaorma cu de toate, pizza și paste. Drept urmare, bucătarii au intrat în priză, iar curierii au început să facă iar ture prin marile orașe. A fost aglomerație și în supermarketuri.

Membrii unei familii au optat pentru pizza. Practic, nu au luat nicio pauză.

Copil: „Pizza cu bufalaaa”.

Părinte: „Vrea pizza de trei zile și nu avem unde să mergem. Cu chiu cu vai am găsit să comandăm. Am găsit o singură pizzerie unde am putut comanda și toată familia a fost foarte fericită. Exact în Ajunul Crăciunului”.

Cum cele mai multe dintre restaurante au fost închise câteva zile, mulți au rămas cu pofta care nu le-a dat pace până când nu au ieșit din nou din casă.

Persoană: „Quattro Formaggi, prosciutto e funghi și panceta”.

Reporter: Merge pizza după masa de sărbătoare?

Persoană: „Merge foarte bine! Îmi era și poftă!”.

Reporter: De cât timp poftești?

Persoană: „Sincer, de vreo două zile. Cred că de când au început sărbătorile, cu sarmale și mâncăruri tradiționale, am zis că merge și o pizza și apoi traversăm la înghețată”.

Femeie: „Merge la fix. Nu sunt foarte pasionată de mesele de Crăciun. Așa că am ieșit la o pizza și la o bere”.

De altfel, administratorii de pizzerii spun că, în mod neașteptat, în perioada sărbătorilor le cresc vânzările.

Robert Ghelencea, reprezentantul unei pizzerii: „Pot spune că a fost o zi mult mai bună decât o zi normală, obișnuită. Lumea a preferat pizza în loc de mâncărurile tradiționale. Nu ne așteptam la așa încasări”.

Au mers bine și livrările la domiciliu. Restaurantele au început să gătească din a doua zi de Crăciun, așa că străzile s-au umplut de curieri.

Curier: „Am avut comenzi bune. Scurte și au fost mai bine plătite. Șaorma e cea mai tare, la putere”.

Curier: „Merge ok”.

Reporter: Câte ore ați lucrat ieri?

Curier: „12 ore”.

Reporter: Și ați livrat încontinuu?

Curier: „Da”.

Se lucrează intens și în magazine. Mâncarea este pe terminate, iar stocul trebuie refăcut.

Andrei Popescu, managerul general al unui supermarket online: „Platforma noastră a primit comenzi încă de pe 25 decembrie, de la prânz. Foarte multe comenzi au intrat aseară, pe 26 decembrie. Și pe 27 decembrie, dimineață, am început pregătirea lor. Am angajat peste 100 de oameni, colegi noi, atât în depozit, cât și în transport, pentru a face față numărului mare de comenzi”.

În perioada sărbătorilor, clienții au plătit în jur de 400 de lei pentru o comandă. Oamenii au pus în coș, în medie, 37 de articole. Cel mai mult vorbim despre mâncare, însă avem o surpriză la alcool. Cel puțin, din depozitul unui supermarket online au plecat de aceste sărbători de două ori mai multe sticle de tărie și vin, față de Crăciunul trecut.

Săptămâna de dinaintea Crăciunului a însemnat încasări și cu 20% mai mari pentru unii dintre comercianți.

Cristian Sălceanu, managerul unui supermarket online:

„90% dintre comenzi au conținut cel puțin un produs specific sărbătorilor. Cozonacul a fost la cea mai mare căutare. Am vândut peste 2000 de cozonaci artizanali în ultimele zile. Cea mai mare comandă a depășit 5 mii de lei”.

Lucrurile nu se opresc aici pentru că urmează Revelionul.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 27-12-2023 19:51