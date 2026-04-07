Revoltele din Southport, prăbușirea unei rachete chinezești și apa contaminată au fost pe punctul de a determina guvernul britanic să activeze sistemul de alerte de urgență, arată SkyNews. Însă, autoritățile au decis să nu-l folosească, pentru a nu induce panica.

Lansat în 2023, sistemul de alerte avertizează populația cu privire la pericolele majore în zona în care se află.

În cadrul testelor, telefoanele mobile au emis sunete asemănătoare sirenelor, iar pe ecrane au apărut mesaje de avertizare.

Acum, o anchetă realizată de agenția de știri PA a dezvăluit momentele în care alertele au fost pe punctul de a fi trimise în mod real, arată Sky News.

Cel mai notabil dintre acestea a fost revolta din Southport din vara anului 2024.

Apoi au izbucnit tulburări pe scară largă în urma uciderii a trei adolescente la un curs de dans cu tema Taylor Swift, în luna iulie a acelui an.

După aceste crime și în urma zvonurilor online conform cărora autorul era un migrant ilegal, au izbucnit revolte violente în mai multe locații. Au fost vizate moschei, centre comunitare, biblioteci și hoteluri care găzduiau solicitanți de azil.

O analiză recentă a guvernului a concluzionat că situația a fost „în mare parte instigată” de grupuri de extremă dreaptă.

Axel Rudakubana, născut în Marea Britanie, și-a recunoscut ulterior vinovăția pentru aceste crime.

Conform informațiilor obținute de PA în urma unei cereri în baza Legii privind libertatea de informare, aceste situații „reprezintă cazuri în care s-a evitat la limită declanșarea alertei, în care Cabinetul a luat în considerare utilizarea sistemului de alerte de urgență, care a fost însă anulat în cele din urmă”.

O altă ocazie în care guvernul a luat în considerare trimiterea unui mesaj de tip „RO-Alert” către toate telefoanele din Marea Britanie a avut loc la începutul anului 2026.

Isteria rachetei chinezești

Existau informații că resturile rachetei spațiale chineze Zhuque-3 ar putea cădea pe teritoriul britanic după reintrarea în atmosferă.

Această previziune a fost însă departe de realitate, deoarece resturile au ajuns în apă la mai mult de 1.000 de mile sud de Noua Zeelandă, în apropierea Antarcticii. Guvernul a declarat că ar fi emis alerta „din cauza dimensiunii resturilor, care erau mai mari decât de obicei”.

În luna mai 2024, o epidemie provocată de parazitul Cryptosporidium a contaminat apa potabilă care ajungea la zeci de mii de persoane din Devon, unele dintre acestea necesitând îngrijiri medicale.

Guvernul a luat în considerare utilizarea alertei de urgență pentru a le recomanda locuitorilor să fiarbă apa înainte de a o consuma.

Controverse în România pe marginea utilizării RO-Alert

În România, au existat controverse puternice după folosirea, considerată excesivă de mulți utilizatori, a alertelor pentru fenomene meteo care s-au dovedit nepericuloase

”Mesajele RO-ALERT vor avea, pe viitor, sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei”, a transmis șeful DSU, Raed Arafat, subliind că „adaptarea sunetelor RO-ALERT nu este rezultatul unui eveniment punctual sau al unor reacţii recente, inclusiv cele generate de alerta transmisă recent în Bucureşti, ci face parte dintr-un proces început în urmă cu câteva luni, derulat împreună cu STS, care nu este încă finalizat, deoarece implementarea tehnică depinde de producătorii de telefoane, atât pentru sistemele Android, cât şi iOS”.

Arafat a precizat că sistemul va include mai multe niveluri de alertă, dar că alerta de risc iminent şi alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional. Alerta severă va avea un sunet mai discret, similar cu cel al unui mesaj SMS, alerta copil dispărut va fi semnalizată, de asemenea, printr-un sunet asemănător celui al unui mesaj SMS.