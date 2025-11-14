Revenire spectaculoasă pe Pământ. Trei chinezi s-au întors „acasă” după ce au rămas blocați în spațiu. FOTO&VIDEO

14-11-2025 | 15:57
Chinezi spațiu
Getty Images

Trei astronauți rămași blocați de mai multe zile la bordul stației spațiale chineze Tiangong din cauza avariilor suferite de capsula lor de întoarcere au revenit vineri fără probleme pe Pământ, cu un alt vehicul, au anunțat autoritățile, informează AFP.

Claudia Alionescu

Călătoria lor de întoarcere fusese inițial prevăzută pentru data de 5 noiembrie. Aceasta fusese amânată după ce au fost detectate fisuri la capsula de întoarcere a navei spațiale Shenzhou-20, andocată la stație, provocate de impacturi cu microdeșeuri spațiale.

O astfel de avarie reprezenta un risc vital pentru echipaj în timpul reintrării în atmosfera terestră.

Suspendată de o imensă parașută roșu cu alb, capsula care transporta echipajul misiunii Shenzhou-20 a coborât lent înainte de a atinge solul deșertic al zonei de aterizare, în Mongolia Interioară (nordul Chinei), potrivit imaginilor difuzate de postul CCTV.

Sosiți la ora 16:40 (08:40 GMT), cei trei bărbați, Chen Dong (46 de ani), Chen Zhongrui (41 de ani) și Wang Jie (36 de ani), ''se simt bine'', a dat asigurări Agenția spațială responsabilă pentru zborurile cu echipaj uman, CMSA.

Blue Origin
Primele imagini din interiorul capsulei Blue Origin, care a transportat cele șase femei în spațiu. VIDEO

Un hublou al capsulei de întoarcere a navei Shenzhou-20, cu care echipajul trebuia inițial să revină pe Pământ, prezenta ''o fisură fină'' și ''nu mai îndeplinea criteriile'' pentru ''o revenire în condiții de siguranță'', a indicat vineri dimineață agenția.

Pentru a nu-și asuma niciun risc, astronauții au revenit pe Pământ cu o altă navă, cea a misiunii Shenzhou-21.

Amânarea călătoriei de întoarcere este o rară sincopă pentru un program spațial chinez de obicei foarte bine pus la punct, care vizează, în special, trimiterea de astronauți chinezi pe Lună până în 2030.

Cei trei membri ai misiunii Shenzhou-20 ajunseseră la bordul stației Tiangong (''Palatul Ceresc'') la sfârșitul lunii aprilie.

Chinezi spațiu Chinezi spațiu
Construcția stației a fost finalizată în 2022, iar aceasta ar trebui să rămână operațională cel puțin 10 ani.

Echipaje de câte trei astronauți se succed, în general, pentru misiuni de câte șase luni.

Următoarea navă, Shenzhou-22, va fi lansată în spațiu ''la o dată care urmează să fie stabilită'', a precizat vineri CMSA.

Potrivit analiștilor, aceasta ar putea fi trimisă fără astronauți la bord, urmând să aibă misiunea de a aduce înapoi pe Pământ, la momentul potrivit, echipajul Shenzhou-21 - cei trei astronauți care rămân în prezent pe Tiangong.

China și-a dezvoltat considerabil programele spațiale în ultimii circa 30 de ani, investind miliarde de euro în acest sector pentru a ajunge la nivelul Statelor Unite, Rusiei sau Europei.

CMSA a dat asigurări la sfârșitul lunii octombrie că își ''menține ferm'' obiectivul de a trimite oameni pe Lună până în 2030.

Sursa: Agerpres

14-11-2025 15:57

