Eşec pentru Elon Musk. SpaceX a pierdut controlul în spaţiu asupra navei Starship, care a explodat în timpul unui test

Mai multe videoclipuri de pe reţelele sociale au arătat resturi străbătând cerul în amurg, în apropiere de sudul Floridei şi de Bahamas, după dezintegrarea Starship în spaţiu, care a avut loc în timp ce, potrivit transmisiunii live, se prăbuşea necontrolat.

Racheta de 123 de metri decolase în jurul orei locale 18:30 ET (vineri ora 1.00, ora României) de la instalaţiile de rachete SpaceX din Boca Chica, Texas, prima sa treaptă de rapel Super Heavy întorcându-se la sol conform planului.

Dar câteva minute mai târziu, transmisia live a SpaceX a arătat partea superioară a navei Starship învârtindu-se în spaţiu, în timp ce mai multe motoare păreau oprite. Compania a confirmat apoi că a pierdut contactul cu nava.

Yet another rapid unplanned disassembly of Starship.

This time over the Bahamas.

Perhaps Elon should spend more time trying to keep his cars and rockets from blowing up rather than trying to disassemble our government and crash the economy.pic.twitter.com/TOI7TigDlg