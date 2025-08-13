Reprezentație de excepție la Delfinariul din Constanța, alături de Corul Madrigal. Spectatorii, impresionați

Reprezentație de excepție seara trecută, la malul mării. Pentru al treilea an la rând, Corul Madrigal a cântat în timpul unui spectacol, la Delfinariul din Constanța.

Cei prezenți s-au bucurat de muzică și de energia delfinilor, care au făcut giumbușlucuri și au „dansat”.

Spectacolul a cuprins o selecție de piese vechi și contemporane, interpretate cu măiestrie de celebrul cor. Dansul delfinilor a desăvârșit reprezentația.

Doamnă: „A fost ceva deosebit, chiar m-a emoționat și reprezentația delfinilor și a corului madrigal”.

Emil Pantelimon, managerul Corului Madrigal: „Unii îi acompaniază pe ceilalți, dar cel mai important armonia, sunetele și natura se percepe cel mai bine de public. Ați văzut reacțiile explozive ale celor din public, sala a fost ultraplină, ne bucurăm”.

Angelica Curlișcă, reprezentantul Delfinariului din Constanța: „S-au potrivit pe melodiile pe care Madrigalul le-a prezentat. Ați văzut salturi libere, cum spunem noi pa-pa cu pectoralii, dansul delfinilor și bineînțeles comportamentele spectaculoase pe care le fac delfinii din Ucraina”.

Corul Madrigal are o serie de concerte pe litoral în această perioadă. În 15 august, de Ziua Marinei, are loc reprezentația „Madrigal la Răsărit”, la ora 5:30, pe o plajă din Constanța. Accesul este liber.

