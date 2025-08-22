Refugii ultramoderne vor fi instalate în munții din România. Cum arată cele 12 adăposturi montane

În munți vor fi instalate 12 refugii moderne pentru turiștii aflați în situații extreme – răniți, epuizați sau surprinși de vreme rea.

Inițiativa aparține Departamentului pentru Situații de Urgență Salvamont și unei organizații neguvernamentale. Intrarea în aceste adăposturi va fi controlată iar, accesul se va face pe baza, unui cod transmis de operatorii de la 112.

Primul refugiu a fost instalat cu ajutorul unui elicopter Black Hawk în Munții Bucegi, la 2.350 de metri altitudine, lângă Vârful Omu.

Construcția urmează să fie ancorată pentru a rezista vântului puternic, iar accesul va fi controlat.

Daniel Banu, șeful Serviciului Salvamont Prahova: „Turistul sună la 112, va primi un cod de acces și atunci vom avea siguranța că nu va fi distrus”.

Refugiul va fi dotat cu panouri fotovoltaice, două paturi și trusă medicală. Va fi supravegheat video și aprovizionat periodic cu apă.

Alte 11 adăposturi similare urmează să fie instalate în mai multe masive montane.

Manuel Seleș, reprezentantul fundației care a donat refugiile: „Proiectul a costat undeva la 85.000 de euro până în acest moment”.

Potrivit autorităților, noile refugii vor fi încuiate pentru că, în trecut, multe adăposturi montane au fost vandalizate și lăsate în mizerie.

Sergiu Frusinoiu, salvamontist: „În alte refugii s-a întâmplat și se întâmplă să se meargă la chermeze sau la orice altceva, mai puțin supraviețuire”.

Ștefan Dodiș, turist: „Sunt folosite de mulți care nu au disciplina asta să facă curat după ei.”

Unii turiști critică totuși restricțiile, susținând că în cazuri extreme, lipsa semnalului sau a telefonului i-ar putea lăsa pe dinafară pe cei aflați într-o situație de risc.

Silviu, turist: „Prostie românească. Birocrație. Noi suntem civilizați, intrăm, lăsăm curat în urmă. Prea multe restricții”.

Următorul refugiu va fi amplasat în Munții Maramureșului, iar celelalte trebuie să ajungă pe poziții până la sfârșitul anului. Proiectul ar putea fi extins și în Polonia, în Munții Tatra.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













