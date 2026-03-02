”Responsabilitatea mea este să mă asigur că disuasiunea nostră îşi păstrează şi îşi va păstra puterea de distrugere asigurară în mediul periculos, în mişcare şi proliferant”, a declarat Emmanuel Macron.

El a anunţat că a luat o decizie în acest sens.

”De aceea, am ordonat să se crească numărul focoaselor nucleare ale arsenalului nostru”, a anunţat el.

El precizează că nicio cifră nu va fi făcută publică.

”Pentru a pune capăt din scurt oricărei speculaţii, nu vom comunica cifre cu privire la arsenalulu nostru nuclear, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în trecut”, a anunţat el.

”Pentru a fi liber, aşadar, trebuie să fii temut, trebuie să fii puternic. Această creştere a arsenalului nostru dovedeşte acest lucru”, a subliniat el.

Şeful statului francez a anunţat numele viitorul submarin nuclear lansator de rachete.

”Am deosebita onoare să vă anunţ azi (marţi) că viitorul submarin nuclear lansator de rachete care va naviga sub pavilionul francez se va numi «l’Invincible» şi va naviga în 2036”, a anunţat el.

”Aceeaşi rigoare s-a aplicat reînnoirii integrale a altor domenii ale disuasiunii”, a declarat el.

”Dispunem, de câteva luni, de noi rachete (de tip) M51.3 pe SNLE-urile noastre şi de o nouă ogivă nucleară oceanică optimizată pentru a penetra toate apărările”, a declarat el

Emmanuel Macron a evocat, de asemenea, modernizarea Forţelor Aeriene.

”Forţa noastră aeriană strategică şi forţa aeronavală nucleară au rachete de croazieră înnoite şi vom lansa, anul acesta, foarte ambiţiosul program al rachetelor strategice hipersonice şi de manevră stratige care ne vor echipa avioanele de luptă şi viitorul portavion în deceniile viitoare”, a anunţat el.