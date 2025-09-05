iLikeIT. IFA Berlin 2025: Roboți care urcă scări și AI în mișcare – viitorul prinde contur

IFA Berlin (Innovation For All) își deschide astăzi porțile. Un târg important de tehnologie din Europa.

Sunt câteva produse foarte interesante pe care le vedem deja că vin de acolo sub diverse forme.

Un exemplu este robotul aspirator ”Eufy Walker” care are o stație care îl ajută să urce la etaj, pentru că asta este o problemă actuală a roboților moderni din casele noastre.

Un alt proiect interesant vine din partea celor de la Boston Dynamics care lucrează la un proiect care se numește LBM (Large Behavior Models). Mai exact este un robot care se mișcă autonom.

Pentru mai multe detalii urmăriți Video atașat.

