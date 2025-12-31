Programul mall-urilor de Revelion 2026. Centrele comerciale deschise de Anul Nou

Românii care vor să meargă în mall de Revelion trebuie să știe care este programul marilor centre comerciale în ziua de 31 decembrie 2026.

În timp ce unele mall-uri rămân închise în zile de sărbătoare, altele vor fi deschise, spre bucuria celor care vor să mai facă ultimele cumpărături pe anul acesta.

Programul mall-urilor de Revelion 2026

AFI Palace Cotroceni

Cei care vor să își facă cumpărăturile în AFI Cotroceni trebuie să știe că au la dispoziție 9 ore în ziua de 31 decembrie pentru a face acest lucru. Totodată, AFI are program special în ziua de 1 ianuarie, fiind unul dintre puținele centre comerciale deschise în această zi.

· 31 decembrie: 10:00 – 19:00

· 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

Plaza România

Plaza România are program scurt în ziua de 31 decembrie. Mall-ul se închide la ora 18:00 de Revelion, iar pe 1 ianuarie va fi închis.

· 26 - 30 decembrie: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie: ÎNCHIS

· 2 ianuarie: 10:00 - 22:00

Promenada Mall

Promenada Mall are program scurt de Revelion. Centrul comercial se închide la ora 18:00, în timp ce în prima zi din an este închis. Își reia programul obișnuit începând din 2 ianuarie 2026.

· 31 decembrie: 10:00 – 18:00

· 1 ianuarie: ÎNCHIS

· 2 ianuarie: 10:00 – 22:00

Sun Plaza

Locuitorii din sudul Capitalei au la dispoziție 8 ore pentru a își face ultimele cumpărături din an. Pe 1 ianuarie 2026, mall-ul va fi închis, iar pe 2 ianuarie are program special.

· 31 decembrie: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie: Închis

· 2 ianuarie: 10:00 - 20:00

Mega Mall

Mega Mall este deschis până la ora 18:00 pe 31 decemb rie. Pe 1 ianuarie este închis, însă cinema-ul va avea program.

· 26 – 30 decembrie: 10:00 – 22:00

· 31 decembrie: 10:00 – 18:00

· 1 ianuarie: Închis (Cinema City va avea program 14:00 – 23:00)

Veranda Mall

Mall Veranda are program scurt în ziua de 31 decembrie. În prima zi din an, centrul comercial va fi închis.

· 31 decembrie: 10:00 – 18:00

· 1 ianuarie: ÎNCHIS

Program mall-uri din țară

Iulius Mall Cluj-Napoca

· 31 decembrie: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie: ÎNCHIS

· 2 ianuarie: 10:00 - 22:00

Park Lake

· 31 decembrie: 10:00 - 20:00

· 1 ianuarie: Închis

· 2 ianuarie: 10:00 - 20:00

Iulius Mall Timișoara

· 31 decembrie: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie: ÎNCHIS (Cinema City va funcționa în intervalul 14:00 - 23:00)

· 2 ianuarie: 10:00 - 22:00

Iulius Mall Suceava

· 31 decembrie: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie: ÎNCHIS (Cinema City va funcționa în intervalul 14:00 - 23:00)

· 2 ianuarie: 10:00 - 22:00

Zile libere în ianuarie 2026

Luna ianuarie a noului an vine cu zile libere pentru români. Pe lângă 1 și 2 ianuarie, românii au încă o mini-vacanța cu ocazia zilelor de 6 și 7 ianuarie.

Pe 6 ianuarie este Boboteaza, iar pe 7 ianuarie este Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Cele două zile pică marți și miercuri, așa că unii angajați au optat deja pentru o zi de concediu pe dta de 5 ianuarie pentru a se bucura de mai multe zile libere.

