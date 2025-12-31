Programul mall-urilor de Revelion 2026. Centrele comerciale deschise de Anul Nou

Stiri Diverse
31-12-2025 | 13:57
mall romania
Shutterstock

Românii care vor să meargă în mall de Revelion trebuie să știe care este programul marilor centre comerciale în ziua de 31 decembrie 2026.

autor
Anca Lupescu

În timp ce unele mall-uri rămân închise în zile de sărbătoare, altele vor fi deschise, spre bucuria celor care vor să mai facă ultimele cumpărături pe anul acesta.

Programul mall-urilor de Revelion 2026

AFI Palace Cotroceni

Cei care vor să își facă cumpărăturile în AFI Cotroceni trebuie să știe că au la dispoziție 9 ore în ziua de 31 decembrie pentru a face acest lucru. Totodată, AFI are program special în ziua de 1 ianuarie, fiind unul dintre puținele centre comerciale deschise în această zi.

Citește și
horă
Tradițiile de iarnă care nu erau pentru cei slabi de inimă. Ce ritualuri păgâne se țin în satele românești de Revelion

· 31 decembrie: 10:00 – 19:00

· 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

Plaza România

Plaza România are program scurt în ziua de 31 decembrie. Mall-ul se închide la ora 18:00 de Revelion, iar pe 1 ianuarie va fi închis.

· 26 - 30 decembrie: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie: ÎNCHIS

· 2 ianuarie: 10:00 - 22:00

Promenada Mall

Promenada Mall are program scurt de Revelion. Centrul comercial se închide la ora 18:00, în timp ce în prima zi din an este închis. Își reia programul obișnuit începând din 2 ianuarie 2026.

· 31 decembrie: 10:00 – 18:00

· 1 ianuarie: ÎNCHIS

· 2 ianuarie: 10:00 – 22:00

Sun Plaza

Locuitorii din sudul Capitalei au la dispoziție 8 ore pentru a își face ultimele cumpărături din an. Pe 1 ianuarie 2026, mall-ul va fi închis, iar pe 2 ianuarie are program special.

· 31 decembrie: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie: Închis

· 2 ianuarie: 10:00 - 20:00

Mega Mall

Mega Mall este deschis până la ora 18:00 pe 31 decemb rie. Pe 1 ianuarie este închis, însă cinema-ul va avea program.

· 26 – 30 decembrie: 10:00 – 22:00

· 31 decembrie: 10:00 – 18:00

· 1 ianuarie: Închis (Cinema City va avea program 14:00 – 23:00)

Veranda Mall

Mall Veranda are program scurt în ziua de 31 decembrie. În prima zi din an, centrul comercial va fi închis.

· 31 decembrie: 10:00 – 18:00

· 1 ianuarie: ÎNCHIS

Program mall-uri din țară

Iulius Mall Cluj-Napoca

· 31 decembrie: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie: ÎNCHIS

· 2 ianuarie: 10:00 - 22:00

Park Lake

· 31 decembrie: 10:00 - 20:00

· 1 ianuarie: Închis

· 2 ianuarie: 10:00 - 20:00

Iulius Mall Timișoara

· 31 decembrie: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie: ÎNCHIS (Cinema City va funcționa în intervalul 14:00 - 23:00)

· 2 ianuarie: 10:00 - 22:00

Iulius Mall Suceava

· 31 decembrie: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie: ÎNCHIS (Cinema City va funcționa în intervalul 14:00 - 23:00)

· 2 ianuarie: 10:00 - 22:00

Zile libere în ianuarie 2026

Luna ianuarie a noului an vine cu zile libere pentru români. Pe lângă 1 și 2 ianuarie, românii au încă o mini-vacanța cu ocazia zilelor de 6 și 7 ianuarie.

Pe 6 ianuarie este Boboteaza, iar pe 7 ianuarie este Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Cele două zile pică marți și miercuri, așa că unii angajați au optat deja pentru o zi de concediu pe dta de 5 ianuarie pentru a se bucura de mai multe zile libere. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: mall, program, sarbatori, revelion, Anul Nou,

Dată publicare: 31-12-2025 13:57

Articol recomandat de sport.ro
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
Citește și...
Tradițiile de iarnă care nu erau pentru cei slabi de inimă. Ce ritualuri păgâne se țin în satele românești de Revelion
Stiri Diverse
Tradițiile de iarnă care nu erau pentru cei slabi de inimă. Ce ritualuri păgâne se țin în satele românești de Revelion

Tradițiile de iarnă din satele românești ascund ritualuri păgâne vechi, spectaculoase și uneori înfricoșătoare, practicate mai ales în noaptea de Revelion.

Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion

Tradițional, de Revelion ciocnim șampanie și întâmpinăm Anul Nou cu gălăgie, dar ce punem pe masă? Asta depinde, desigur, de la țară la țară.

Topul momentelor virale din 2025. Oameni salvați la limită, animale haioase și întâmplări care au făcut internetul să râdă
Stiri Diverse
Topul momentelor virale din 2025. Oameni salvați la limită, animale haioase și întâmplări care au făcut internetul să râdă

2025 ne-a demonstrat, încă o dată, că realitatea bate orice scenariu. De la întâmplări absurde, până la animale surprinse în ipostaze trăsnite sau oameni care au scăpat la limită din situații ce păreau imposibile.

Recomandări
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist: „Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”
Stiri Economice
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist: „Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”

Valentin Tătaru, economist-șef al ING România avertizează că România se confruntă cu o problemă veche, amplificată în ultimii ani: un dezechilibru structural între cheltuielile statului și veniturile încasate.

Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”
Stiri externe
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”

Preşedinta Republicii Moldova a fost desemnată "Liderul Mondial al Anului" de publicaţia britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează Moldpres.

Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie
Stiri Sociale
Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie

Transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie, oricât de surprinzător ar suna asta. Și există trei argumente în favoarea acestei aserțiuni: programul de funcționare non-stop, servicii predictibile și prețuri mult mai mici.

 

Top citite
1 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
2 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
3 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28