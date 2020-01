Țara unde există hoteluri bio, eco dușuri, iar vacilor li se face zilnic masaj

V-ați gândit vreodată, cum ar fi dacă tot ce va înconjoară, ar fi ecologic?

Deși pare imposibil, într-o lume dominată de plastic, găsiți astfel de condiții în Austria, unde există așa-numitele hoteluri bio.

Este un concept verde, de care țara noastră se ține departe, din motive lesne de înțeles. Ne lipsesc în egală măsură educația bio, dar și investițiile.

România nu are în prezent nicio strategie națională de dezvoltare a ecoturismului.

Austria este și o țară bio. Mâncarea organică, designul regenerativ, mușchiul de pădure absorbant de dioxid de carbon, dar și cafeaua adusă cu corabia, în loc de vapoare poluante, ar putea părea la noi elemente rupte dintr-un scenariu suprarealist.

Și totuși vorbim despre un concept ecologic și durabil, aplicat cu succes de mai multe hoteluri austriece. Toată tehnologia ecologică dezvoltată în spate nu are doar menirea să atragă turiști, ci și să salveze resursele naturale mult prea secătuite.

Echipa de la Inspectorul PRO a vizitat mai multe astfel de locuri. Prima oprire a fost în Viena. În general, un hotel bio se distinge ușor. Cel de care vorbim se vede de la distanță. E singura clădire verde, acoperită de iederă, chiar și iarna, de sus până jos. Vă dați seama că vara e un adevărat spectacol de culori.

În cazul de față, afacerea este una de familie, la a doua generație. Acum 10 ani, proprietarii au schimbat radical strategia și au îndrăznit să creeze noul concept, hotelul bio, amplasat chiar în mijlocul Vienei.

92 de metri pătrați au fost alocați pentru panouri fotovoltaice, care transformă razele soarelui în energie electrică curată, iar panourile solare folosite încălzesc 130.000 de litri de apă care se păstrează caldă și după ce se întunecă afară. Pompele geotermale, îngropate în pământ, sunt responsabile pentru căldură și în felul acesta, noua clădire a hotelului, cu 38 de camere, funcționează fără costuri de utilități.

Maria Leifer, directorul hotelui bio: „Avem două construcții: casa pasivă, unde avem bilanț energetic zero și clădirea principală care are 135 de ani și acolo nu am putut aduce această tehnologie, dar conceptul nostru bio se regăsește în fiecare colț al hotelului."

Tot ce se găsește aici e cu bun gust. Chiar și obiectele pe care în mod normal le-ați vedea aruncate la gunoi, prin design regenerativ, au acum un nou scop. S-au integrat perfect în conceptul de hotel bio.

Totul e gândit prin prisma salvării mediului. Soluțiile pentru curățare și gelul de duș sunt evident bio, iar recipientele folosite sunt mari ca să reducă, astfel, consumul de plastic. Atât la bucătărie, cât și în camere, ideea de reciclare e dusă, pur și simplu, la un alt nivel.

Eco dușurile din băi, de exemplu, au limitatoare de debit și reduc consumul de apă cu până la 35 la sută. În plus, în nicio cameră nu există minibaruri sau alte obiecte consumatoare constante de energie.

Maria: „În felul acesta și socializezi, nu stai de unul singur în cameră. Nouă ne place ideea socializării foarte mult și în felul acesta economisim și energie."

Iar despre grădina verde din interiorul hotelului ce să mai vorbim. O adevărată oază de liniște într-un oraș atât de aglomerat. Acoperișul este plin cu lavandă.

Maria: „Avem cinci stupi și producem propria noastră miere pentru micul dejun organic. Facem cam 100 de kilograme de miere/ an."

Și porțiile de mâncare sunt calculate cu grijă, în funcție de oaspeții care calcă pragul hotelului. Risipa alimentară este complet interzisă. Orice surplus e donat imediat unor centre pentru persoane fără adăpost sau e oferit ca masă angajaților hotelului.

Tot la evitarea risipei s-au gândit și proprietarii unui alt hotel bio, aflat într-o zonă muntoasă a Austriei. Regiunea e ploioasă, așa că dezvoltatorii de turism de aici au conceput și un sistem de refolosire a apei de ploaie.

Și astfel, cu nouă rezervoare gigantice, reușesc să stocheze 15.000 de litri de apă, care apoi e folosită la spălarea toaletelor și la udarea florilor. Într-un an întreg este o economie considerabilă.

Erwin Maier, directorul hotelului: „Colectând apa de ploaie economisim trei milioane de litri de apă pe an. Îți poți imagina cât de mult este?"

Am găsit aici și pereți de lut. Nu întâmplător. Lutul reglează în mod natural umiditatea și permite o absorbție bună a mirosurilor. Iar rezultatul știți care e? În acest hotel nu există risc de mucegai. Și cum pereții nu sunt vopsiți niciodată, dispare și teama inhalării pigmenților toxici din vopseluri.

Erwin Maier, directorul hotelului: „Este un produs local. Aceste frunze tot noi le-am făcut. Este foarte bun și vara și iarna. Îți dă umiditatea înapoi dacă este nevoie și creează un climat natural."

Este evident că și în acest hotel, tot ce se mănâncă este organic. Alimentele proaspete provin de la micii fermieri din zonă. Cum este și cel care crește în gospodăria sa 40 de vaci certificate bio.

Este o regulă clară ca toate fermele bio să fie în mijlocul naturii, într-un mediu fără poluare. Una dintre ele se află la poalele parcului Național Gesause. Aici nu există tehnologie. Totul se face cu mâna omului, iar văcuțele sunt pur și simplu răsfățate. Zilnic li se face masaj.

În Austria, hotelurile bio sunt prietene și cu animalele de companie. Moritz își are locul lui special amenajat în recepția unui hotel, iar Silva, cățelușa care ne-a însoțit în toată călătoria noastră, nu a avut nicio restricție în niciunul dintre hotelurile bio vizitate.

Maria: „Cerem doar o taxă în plus pentru curățenie, de 20 de euro, la final. Avem și mulți clienți care suferă de alergii și trebuie să o curățăm foarte bine, așa că ne ia ceva mai mult timp."

Austria a luat în serios dezvoltarea turismului bio, cu tot ce înseamnă tehnologii și standarde sustenabile.

În România, statul nu are nicio strategie de dezvoltarea a ecoturismului. Singurul sistem de certificare este dezvoltat la noi, de două fundații, care protejeza mediul. Certificatul Eco-România este valabil cel mult trei ani. Până acum avem 15 pensiuni ecoturistice, însă niciuna dezvoltată la standard atât de ridicat ca în Asutria.

