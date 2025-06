Profesor de la Cambridge, acuzat că a răspuns greșit la testele IQ pentru a obține despăgubiri de peste 1 milion de lire

Dr. Hakmi, în vârstă de 64 de ani, a suferit un accident vascular cerebral în 2016, după care a rămas cu dizabilități permanente și a fost nevoit să renunțe la chirurgia activă, potrivit The Independent.

Acum, el îl dă în judecată NHS ( sistemul public de sănătate britanic), cerând despăgubiri de peste un milion de lire sterline, susținând că întârzierea diagnosticării AVC-ului i-a provocat leziuni cerebrale și fizice severe.

Cu toate acestea, un test de IQ realizat înainte de proces i-a adus un scor „foarte slab”, mult sub media populației, ceea ce a ridicat suspiciuni că ar fi încercat să-și amplifice artificial simptomele pentru a-și susține cererea.

Dr. Hakmi, specialist în chirurgia piciorului și a gleznei și membru al Royal College of Surgeons, a avut un prim AVC în septembrie 2016, de care s-a recuperat rapid, însă în noiembrie același an a suferit un al doilea accident vascular cerebral.

Dr. Hakmi a negat că ar fi exagerat în fața medicilor care l-au evaluat înainte de proces, declarând în fața instanței că testele au fost „epuizante”. El a dezmințit că ar fi fost necinstit cu medicii, spunând judecătorului: „A fost un mediu epuizant, testele fiind făcute într-un mod lung și dezorganizat. Oricine poate să dea greș la un test, dar trebuie să li se ofere cea mai bună șansă. Cu siguranță am o problemă de memorie. Am făcut tot ce am putut pentru a-mi diminua pierderile. Știu cu siguranță că nu mai sunt cum eram înainte de accidentul vascular.”

„Ați obținut un scor extrem de scăzut pentru cineva care activează la nivelul pe care îl descrieți astăzi,” i s-a reproșat lui Mohamed Atef Hakmi, care a vorbit cu mândrie în fața instanței despre activitatea sa la Universitatea Cambridge.

Avocatul NHS a insinuat că profesorul a răspuns în mod intenționat greșit la teste, în special la cele de memorie, și a exagerat severitatea simptomelor pentru a obține o despăgubire de peste un milion de lire sterline.

El a susținut că testele realizate de neuropsihologi arată un efort insuficient și chiar posibilitatea unui comportament manipulator. În anumite evaluări, performanța doctorului a fost mai slabă decât cea a 99% dintre persoanele testate.

Procesul continuă la Înaltul Tribunal din Londra, unde se vor analiza în continuare dovezile și se vor audia martorii pentru a stabili dacă Mohamed Atef Hakmi are dreptul la despăgubirile solicitate sau dacă acuzațiile privind simularea simptomelor sunt justificate.

