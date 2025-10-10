Prințul Harry trage un semnal de alarmă despre rețelele de socializare. Copiii sunt în pericol în era digitală

Prinţul Harry, duce de Sussex, a avertizat că impactul reţelelor sociale asupra copiilor reprezintă „una dintre cele mai presante probleme ale vremurilor noastre", relatează vineri DPA/PA Media, preluat de Agerpres.

Harry şi soţia sa Meghan, ducesă de Sussex, au vorbit la gala Project Healthy Minds din New York, unde au primit un premiu pentru activitatea lor umanitară.

Menţionând că 4.000 de familii au intentat acţiuni în justiţie prin intermediul Social Media Victims Law Centre, ducele a afirmat că trebuie depuse mai multe eforturi pentru protejarea tinerilor de pericolele din mediul online.

Prințul Harry avertizează asupra efectelor rețelelor sociale

„În această seară, ne-am adunat cu toţii aici pentru a ne concentra asupra uneia dintre cele mai presante probleme ale vremurilor noastre", a spus Harry, în vârstă de 41 de ani.

„Permiteţi-mi să vă împărtăşesc o cifră: 4.000. Acesta este numărul familiilor pe care Social Media Victims Law Centre le reprezintă în prezent - familii ale căror copii au suferit sau care au fost pierduţi pentru totdeauna din cauza reţelelor sociale. Patru mii de cazuri la o singură firmă. Iar această cifră reprezintă doar acei părinţi care au putut să facă legătura între situaţia copiilor lor şi utilizarea reţelelor sociale. Părinţi care au aflat că este posibilă o acţiune în justiţie, care au capacitatea de a merge mai departe cu aceasta în timp ce sunt în doliu şi părinţi care au găsit o modalitate de a ajuta în lupta împotriva unora dintre cele mai bogate şi mai puternice corporaţii din lume. Şi chiar şi după toate acestea, s-ar putea să nu existe nicio cale pentru părinţii îndureraţi de a încheia procesul, deoarece aceste companii refuză să dezvăluie informaţiile şi activitatea copiilor lor pe platformele lor", a precizat fiul cel mic al Regelui Charles al III-lea.

„Dacă acestea erau consecinţe neintenţionate acum 10 ani, cum sunt ele acum?", a întrebat el, adăugând că „acesta este un moment crucial în misiunea noastră colectivă de a proteja copiii şi de a sprijini familiile în era digitală".

Meghan vorbește despre teama părinților

Soţia sa, Meghan, a adăugat că ei doi discută adesea despre modul în care îşi vor proteja copiii, Archie, în vârstă de şase ani, şi Lili, de patru ani, pe măsură ce cresc.

„La fel ca mulţi părinţi, ne gândim constant la modul în care putem profita de beneficiile tehnologiei, protejându-ne în acelaşi timp de pericolele ei", a declarat ducesa, adăugând că „această intenţie de delimitare, plină de speranţă, devine rapid imposibilă".

Fundaţia Archewell a cuplului a anunţat că iniţiativa sa „Parents' Network" îşi uneşte forţele cu ParentsTogether, o organizaţie non-profit dedicată apărării familiei şi siguranţei online.

Prințul Harry avertizează și asupra pericolului AI nereglementat

Măsura vine în contextul în care ducele a avertizat asupra „exploziei inteligenţei artificiale nereglementate".

„Pe măsură ce reţeaua noastră a crescut, am văzut întreaga amploare a lucrurilor cu care ne confruntăm", a adăugat Harry.

„Am asistat la explozia inteligenţei artificiale nereglementate, am auzit tot mai multe poveşti de la familii îndurerate şi am văzut părinţi din întreaga lume devenind din ce în ce mai îngrijoraţi de viaţa digitală a copiilor lor. Când am aflat că mii de familii din toate colţurile societăţii se confruntă cu aceleaşi provocări, multe dintre ele aflând pentru prima dată că de fapt reţelele sociale le-au răpit copiii, am ştiut că această mişcare trebuie să crească", a spus ducele de Sussex.

„Aceste familii nu se confruntă doar cu corporaţii şi lobbyişti, mulţi dintre ei cheltuind zeci de milioane de dolari în fiecare an pentru a suprima adevărul, ci şi cu algoritmi concepuţi pentru a maximiza colectarea de date cu orice preţ", a adăugat Harry.

La 10 octombrie este sărbătorită în fiecare an Ziua mondială a sănătăţii mintale. Aceasta are rolul de a reaminti că nu există sănătate fără sănătate mintală, conform www.who.int.

