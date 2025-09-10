Prinţul Harry, primit de regele Charles al III-lea la reşedinţa sa londoneză. Ultima lor întâlnire a avut loc în 2024

10-09-2025 | 21:05
Prinţul Harry, primit de regele Charles al III-lea la reşedinţa sa londoneză
Profimedia

Prinţul Harry, în relaţii reci cu familia sa, a sosit miercuri la Clarence House, reşedinţa londoneză a regelui Charles al III-lea, unde urmează să-l întâlnească pe tatăl său pentru prima oară din februarie 2024, conform presei britanice, transmite AFP.

 

autor
Ioana Andreescu

Ducele de Sussex, fiul mai mic al regelui Charles al III-lea, care s-a distanţat de familia regală britanică din 2020, când s-a stabilit în SUA alături de soţia sa, Meghan, a fost văzut intrând cu maşina în curtea reşedinţei unde regele sosise cu puţin timp înainte.

Un posibil prim pas pentru reluarea relaţiilor de familie

Conform Reuters, această primă întâlnire după 20 de luni între rege şi fiul său mai mic ar putea reprezenta un posibil prim pas pentru reluarea relaţiilor de familie.

Nici Palatul Buckingham, nici purtătorul de cuvânt al prinţului Harry nu au comentat aceste informaţii.

Harry, în vârstă de 40 de ani, a sosit luni în Marea Britanie pentru o serie de întâlniri şi angajamente, iar în cursul zilei de miercuri a vizitat un centru de cercetare specializat în îmbunătăţirea tratamentului victimelor cu leziuni provocate de explozii.

Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

Sursa: Agerpres

Etichete: prințul Harry, Familia regala, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii,

Dată publicare: 10-09-2025 21:05

