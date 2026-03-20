„Sprijinul pentru domnul prim-ministru – evident, președintele este cel care îl numește, dar sprijinul îl dă majoritatea parlamentară”, a menționat el, în acest context. Nicușor Dan a adăugat că exclude scenariul alegerilor anticipate. „Dat fiind contextul pe care îl traversăm, e ultimul lucru la care să ne gândim, la o lungă perioadă de instabilitate”, a subliniat el.

Nicușor Dan a fost întrebat, după reuniunea Consiliului European, dacă ia în calcul scenariul în care s-ar putea ajunge la rotativă cu un alt premier decât Ilie Bolojan sau dacă premierul are în continuare sprijinul său.

„În primul rând, suntem într-o situație mai bună acum decât eram de dimineață. Tot timpul trebuie să ne uităm la partea plină a paharului. Sprijinul pentru domnul prim-ministru – evident, președintele este cel care îl numește, dar sprijinul îl dă majoritatea parlamentară. Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue mult timp de acum încolo, dar o să mai vedem”, a replicat șeful statului.

El a afirmat, răspunzând unei alte întrebări, că exclude scenariul alegerilor anticipate.

„Da, eu îl exclud. Bineînțeles, teoretic, multe se pot întâmpla, dar, dat fiind contextul pe care îl traversăm, e ultimul lucru la care să ne gândim, la o lungă perioadă de instabilitate”, a subliniat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că actuala configurație parlamentară este cea stabilită de români.

„Bineînțeles că noi toți ne-am dori ca deciziile să fie luate mai repede, ca zgomotul public să fie mai mic, ca în spațiul public să existe și exemple de lucruri bune pe care miniștrii le fac, dar, dincolo de toate aceste neajunsuri, pe deciziile normative, cum este legea bugetului, cum a fost legea pe administrație, cum au fost, la sfârșitul anului trecut, așa-numita ordonanță trenuleț și așa mai departe, vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge la un consens și, legislativ, normativ, România progresează. Acesta e rezultatul configurației parlamentare pe care românii au dat-o și, cu această configurație, mergem înainte”, a arătat el.

În ceea ce privește afirmația sa anterioară, conform căreia promulgarea bugetului depinde și de includerea prevederilor vizând aplicarea referendumului privind Capitala, el a răspuns că își menține declarația.

„În varianta plecată de la Guvern nu era, dar, cu amendamentele pe care știu că partidele s-au înțeles, referendumul este aplicat. Adică, ca să fiu și mai precis, referendumul are două componente: impozitele pe salarii, pe venituri, care fac obiectul legii bugetului, și aici referendumul este aplicat în urma amendamentului, și mai este Codul Fiscal, dar ăsta, la un moment dat, o să ne uităm și la el, care se referă la taxe și impozite locale”, a explicat el.