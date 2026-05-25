Motivul pentru care a fost redusă baza de calcul din proiectul legii salarizării. Explicațiile Guvernului

„Pentru că am primit întrebări cât va fi valoarea de referinţă, valoarea de referinţă ca să ne încadrăm într-o anvelopă de 8 miliarde de lei este 4.100. Valoarea aceasta de referinţă este un lucru foarte important, este elementul care va asigura predictibilitatea de creşteri salariale în viitor. Această valoare de referinţă va creşte ca urmare a două lucruri care se pot întâmpla. Primul lucru este legat de a creşte rapid. Deci, dacă ţara creşte ca PIB nominal, atunci evident că există spaţiu să creşti salariile în sectorul public. Atenţie, există o condiţionare că dacă-ţi creşte PIB-ul cu să zicem, 6%, trebuie să-ţi crească şi salariile cu 6%, dar condiţionarea este în sens invers. Dacă nu ai o creştere de PIB cu 6%, nu are cum să-ţi crească salariul cu mai mult de 6%”, explică ministrul.

Explicațiile ministrului vin și în contextul în care, față de prima variantă a legii salarizării care a ajuns în spațiul public, varianta prezentată de Dragoș Pîslaru include o scădere a valorii de referință. Astfel, salariile ar urma să fie calculate pornind de la o nouă valoare de referință: 4.100 de lei, asta ce, inițial, aceasta era de 4.325.

Al doilea mecanism de creștere a valorii de referință este legat de reforma administrativă și reducerea numărului de angajați din sectorul public. El pornește de la ideea că statul are aproximativ 1,2 milioane de angajați și susține că, dacă aparatul public devine mai eficient și funcționează cu mai puțini oameni, atunci economiile rezultate pot fi folosite pentru salarii mai mari pentru cei rămași în sistem.

„Al doilea lucru care este şi în acelaşi timp reflectă principiul invers: dacă ţara merge mai bine, lumea ar trebui să simte în buzunare că merge mai bine, nu doar în sectorul public, cât şi in sectorul privat. Cel de-al doilea lucru care mi se pare important este că, având în vedere faptul că plecăm de la un număr de personal de circa 1,2 milioane, o reducere a personalului prin reforma administrativă care să reducă până la urmă costul de personal total îţi permite să creşti valoarea de referinţă. Vreau să fim foarte expliciţi: există posibilitatea, dacă există o creştere de productivitate, să poţi să faci poate mai multe lucruri cu mai puţini oameni şi asta înseamnă că trebuie să-i remunerezi mai bine”, a subliniat el.