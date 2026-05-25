Este o activitate de instruire organizată sub coordonarea Comandamentului Forţelor Întrunite Aliate de la Napoli (Allied Joint Force Command Naples), în cooperare cu Comandamentul Forţelor Întrunite.

Exerciţiul are ca obiectiv principal antrenarea şi validarea unor secvenţe specifice din Planul Regional de Obstacole - Sud-Est, prin sincronizarea şi coordonarea activităţilor de planificare operaţională şi tactică într-un context aliat şi multinaţional, potrivit MApN.

„Activităţile planificate includ sesiuni de lucru dedicate planificării măsurilor de mobilitate şi contramobilitate, coordonarea acţiunilor între structurile participante, precum şi recunoaşteri în teren desfăşurate în zona Porţii Focşanilor. Poarta Focşanilor reprezintă una dintre cele mai importante zone strategice de pe Flancul Estic al NATO, având un rol esenţial în asigurarea mobilităţii forţelor aliate şi în consolidarea capacităţii de reacţie şi apărare în regiunea Mării Negre”, se precizează în comunicat.

Exerciţiul NOBLE BLUEPRINT 2026 urmăreşte creşterea capacităţii de interoperabilitate dintre structurile participante, perfecţionarea proceselor de planificare şi coordonare multinaţională, precum şi consolidarea posturii de descurajare şi apărare a NATO pe Flancul Estic, menţionează MApN.

Potrivit experților, Poarta Focșanilor este una dintre cele mai vulnerabile zone, în cazul unui atac rusesc. În noiembrie, o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a survolat județele Tulcea, Galați, Vrancea, și Vaslui.

Generalul-locotenent în retragere Virgil Bălăceanu, fost comandant al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei este de părere că zona pe care a tranzitat-o drona nu a fost aleasă întâmplător.

gl. lt. (r) Virgil Bălăceanu, fost comandant al Brigăzii multinaționale din sud-estul Europei: „Poarta Focșanilor este un obiectiv care trebuie menținut de forțele proprii în cazul unei agresiuni pentru că dacă plecăm de la ideea unei agresiuni dinspre est... Ar deschide direcții de ofensivă spre București și după spre culoarul Dunării. Aceste acțiuni sunt de testare, de testare a NATO, dar și a capacităților noastre de reacție. Nu cred că este un spionaj. Imaginile pe care le poate lua o dronă Geran 2 le poți obține prin satelit”.