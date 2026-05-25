Reautorizarea accesului la net vine după o întrerupere de aproape 90 de zile, pe fondul războiului cu SUA și Israel.

Anunțul a fost făcut de șeful departamentului de relații publice din Ministerul Comunicațiilor din Iran. Mecanismul privind modul și momentul în care Iranul se va reconecta la internetul global în urma deciziei este necunoscut deocamdată, menționează Reuters.

Majoritatea iranienilor nu au putut accesa internetul mondial timp de 87 de zile, potrivit observatorului de internet NetBlocks, doar un mic număr de cetățeni având acces la VPN-uri scumpe și avansate capabile să ocolească restricțiile.

Autoritățile au impus inițial o întrerupere a accesului la internet începând cu 8 ianuarie, ca răspuns la protestele antiguvernamentale la nivel național, conexiunile revenind treptat la normal în februarie, înainte de a fi inițiată o nouă întrerupere a accesului, în urma începerii atacurilor americane și israeliene împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Și în vremuri normale în Iran, accesul la internetul global rămâne puternic restricționat prin cenzurarea multor site-uri, în timp ce autoritățile se bazează în tot mai mare măsură pe un intranet, în special în cazul școlilor, unde acum se învață online.