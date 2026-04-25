Această evoluție indică faptul că Moscova investește în infrastructura necesară pentru noile generații de drone de atac de tip Geran, în timp ce continuă să modifice și să îmbunătățească această armă.

Imaginile colectate marți de compania americană de intelligence spațial Vantor arată patru rampe de lansare — dintre care două par a fi extinse — la baza de drone Țimbulova din regiunea Orel, la aproximativ 160 km de granița cu Ucraina.

Rampele extinse au o lungime de 85 de metri, iar construcția lor a început la sfârșitul lunii decembrie 2025, potrivit Vantor.

Între timp, construcția celor două rampe mai scurte a început la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie, a declarat Kyle Glen, investigator open-source al organizației britanice Centre for Information Resilience.

Grupul Strategic Aviation of Russia a publicat pentru prima dată imaginile pe canalul său de Telegram la începutul săptămânii. Analiștii spun că rampele mai scurte sunt folosite pentru dronele mai vechi Geran-3 și Geran-4, în timp ce cele mai lungi sunt destinate noii generații Geran-5.

Nici Ministerul rus al Apărării, nici ambasada Rusiei în SUA nu au comentat aceste informații.

Seria Geran reprezintă o familie de drone de atac unidirecționale rusești. Prima variantă, Geran-2, este o copie a dronei iraniene Shahed-136, utilizată de Rusia din 2022 pentru a lovi orașe și infrastructură civilă din Ucraina.

Geran-2 este propulsată de o elice, în timp ce variantele ulterioare — Geran-3, Geran-4 și Geran-5 — sunt echipate cu motoare cu reacție. Aceste drone sunt lansate de pe rampe pentru a atinge viteza de zbor, apoi își activează motoarele și pot transporta focoase explozive, lovind țintele la impact.

Spre deosebire de versiunile anterioare, Geran-5 are un profil mai apropiat de o rachetă de croazieră, potrivit lui Glen.

Baza Țimbulova este una dintre mai multe locații de unde Rusia lansează drone către Ucraina, însă pare a fi una dintre puținele baze capabile să opereze noile modele Geran, alături de o altă bază din regiunea ocupată Donețk.

În ultimele luni, Rusia a extins și baza din Donețk, adăugând noi poziții de lansare și facilități de depozitare într-un fost aeroport internațional. Această bază a fost vizată de mai multe atacuri ucrainene.

Rusia și-a intensificat semnificativ atacurile nocturne cu drone asupra Ucrainei, lansând aproape 16.000 de drone în primele trei luni din 2026, față de peste 10.000 în aceeași perioadă a anului trecut.

Ca răspuns, Ucraina a accelerat dezvoltarea și producția de drone interceptoare ieftine, considerate acum o prioritate majoră în strategia sa de apărare.